Luego de la detención de María de los Ángeles Ramírez Arvizu y Samantha Pérez Ramírez, la viuda e hija de Felipe de Jesús Pérez alias “El Ojos”, el exlíder el Cártel de Tláhuac, dos objetivos prioritarios para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aún restan otras personas de la lista de los más buscados.

El último listado de recompensas que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó en abril del año pasado, mostraba a los 12 objetivos prioritarios para las autoridades, entre ellos la viuda e hijas del “Ojos”.

Actualmente restan por ser detenidos cuatro personas.

Uno de ellos es la otra hija de "El Ojos", abatido en el año 2017 en un operativo de la Marina Armada de México en la alcaldía Tláhuac, Liliana Pérez Ramírez alias “Li” o “La Voz”, quien es señalada de asociación delictuosa.

Por “Li” o “La Voz” se ofrece una recompensa de 500 mil pesos.

Por lo que respecta a la Unión Tepito existen dos ordenes de aprehensión en contra de miembros de este grupo delictivo.

Diego Arturo Vargas Sotelo alias “El Vargas” es señalado como uno de los líderes de la Unión Tepito y de los más buscado por autoridades de la Ciudad de México, quien ya había sido detenido en 2021, pero fue puesto en libertad.

El otro jefe de cártel y de los más buscados es Alberto Fuentes Castro alias “El Elvis” o “El Visco”, quien habría quedado como uno de los jefes del grupo delictivo, luego de la detención de Eduardo Ramírez Tiburcio, también conocido como “El Chori”, realizada en marzo del año pasado.

Otro de los objetivos prioritarios para as autoridades es Fabián Osvaldo Solís Vieyra alias “El Cachorro” señalado como líder del grupo La Ronda 88 por quien la pasada administración ofrecía 3 millones de pesos de recompensa.

“El Cachorro” ya había sido detenido el marzo de 2024 pero fue liberado, en medio de acusaciones del entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, en contra del juez que le otorgó la libertad.

Objetivos detenidos

Entre los sujetos más buscados por autoridades de la Ciudad de México que ya han sido detenidos se encuentra Víctor Hugo Ávila o “El Huguito”, ex líder de la Unión Tepito, detenido en julio de 2024 en Cancún, Quintana Roo.

También José Francisco o “el Paco” y Jesús Uriel Salgado o “El Tuto” ambos integrantes de Los Malcriados.

Otro de los detenidos es Luis Enrique “N”, quien era líder del grupo Los Molina y fue detenido en febrero de este año.

Eduardo Ramírez Tiburcio o “El Chori” fue aprehendido en marzo de 2024 cuando viajaban en un auto por la alcaldía Tlalpan.

En enero de este año también se detuvo a Axel Esli Espinoza, otro d ellos jefes de la Unión de Tepito.

Y el domingo 7 de septiembre se realizó un operativo en Pachuca, Hidalgo, para detener a las dos mujeres acusadas de formar parte del Cártel de Tláhuac.

María de los Ángeles Ramírez Arvizu es señalada como sucesora en el liderazgo del Cártel de Tláhuac y su hija, Samantha Pérez Ramírez, como operadora financiera y distribuidora de drogas en la zona, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La viuda e hija del ex líder del Cártel de Tláhuac fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde definirá su situación jurídica.

