José Mauricio Hernández “El Tomate”, uno de los líderes de la Unión Tepito, murió esté lunes en el Reclusorio Sur donde estaba recluido y purgaba una condena por extorsión, secuestro, delincuencia organizada, narcomenudeo y al menos tres homicidios y dos feminicidios; “El Tomate” es señalado como uno de los artífices de la masacre registrada el pasado 14 de septiembre del 2018 en la Plaza Garibaldi, cuando sicarios vestidos de mariachis dispararon contra un grupo de personas, lo que dejó un saldo de siete muertos e igual número de heridos.

Según las primeras versiones policiacas, “El Tomate” tenía un by pass gástrico que se puso desde el 2023 para adelgazar y así, intentar pasar desapercibidos para las autoridades que lo buscaban. Esta operación le trajo complicaciones y desde marzo de este año comenzó a presentar molestias que nunca se atendieron de manera correcta en el hospital del reclusorio; hoy -según las fuentes- ingresó inconsciente, muy de madrugada, al consultorio pero no se pudo hacer nada por él y murió.

Lee también Cae “El Pitufo”, es acusado de fraude y delito ambiental; vendía predios en el suelo de conservación en Tlalpan

Mauricio Hernández “El Tomate” fue una de las personas más allegadas a Roberto Mollado Esparza “El Betito” líder fundador de la Unión Tepito. Una vez que este fue detenido, “El Tomate” asumió el liderazgo de ese grupo criminal, así orquestó la masacre en Garibaldi, donde pretendió despojar a la Anti-Unión de Tepito de ese lugar, también es señalado como el responsable de implementar la extorsión en toda la ciudad.

También se le relaciona con los feminicidios de al menos dos escort venezolanas que eran sus parejas sentimentales. Fue detenido al menos cuatro veces diferentes, pero en todas lograba obtener su libertad, hasta ahora que simplemente no pudo burlar a la muerte.

LL