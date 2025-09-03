Más Información

Pensiones de 17 ministros en retiro costarán 2.2 mdp

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua, una organización criminal que se expande por América Latina; un repaso por su origen, líder y delitos atribuidos

FOTOS: China presume sus nuevas armas en desfile militar; exhibe sus misiles balísticos y nucleares

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

El , grupo criminal originado en y catalogada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos, este martes fue blanco de una ataque selectivo contra un barco que, de acuerdo con la Casa Blanca, transportaba drogas hacia la Unión Americana.

Esta organización criminal ha extendido sus operaciones hasta la Ciudad de México, donde se han realizado detenciones de sus integrantes en alcaldías como Gustavo A. Madero y .

De acuerdo con informes de las autoridades capitalinas, sus presuntos integrantes se dedican al narcomenudeo, extorsión, tráfico de migrantes y explotación sexual de mujeres extranjeras, entre otros delitos, lo que confirma su presencia en la capital.

Expansión, delitos y forma de operar

Esta organización surgió en el estado venezolano de Aragua y ha ampliado su influencia a distintos países de América Latina. En México, se le ha vinculado con actividades como el narcomenudeo, la explotación sexual y la infiltración en albergues de migrantes. Sus células han sido ubicadas principalmente en Tlalpan, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, zonas donde también mantiene enfrentamientos con grupos locales como La Unión Tepito.

Las investigaciones detallan que el grupo recluta mujeres extranjeras mediante falsas ofertas de trabajo y, en algunos casos, les financia cirugías estéticas. Una vez en la capital, son obligadas a laborar en bares o centros nocturnos bajo amenazas y el pago de cuotas, lo que evidencia un esquema de control violento y sostenido.

Uno de los casos más graves atribuidos a este grupo es el feminicidio de , crimen por el que fue detenido Euclides Manuel Arias Suárez, alias , identificado como líder de una célula del Tren de Aragua.

Detienen a Euclides “N”, está acusado del feminicidio de dos venezolanas. Foto: X @FiscaliaCDMX
¿Cómo ingresó a la Ciudad de México?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, refiere que al ser la Ciudad de México una de las grandes capitales de América Latina y que acoge a la migración con brazos abiertos, puede haber infiltración de personas dedicadas actividades delictivas, tal como ocurrió con el Tren de Aragua.

Explicó que la hipótesis que hace que esta célula sea mediática es porque “provienen de un país en donde no necesariamente había habido actividad delictiva en la ciudad con personas originarias de aquel país”.

*Con información de David Fuentes y Juan Carlos Williams

dmrr

