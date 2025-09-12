Trasladan al "Choko" a Penal de Máxima Seguridad en el Estado de México

Ecatepec, Mex.- Alejandro “N”, alias “Choko”, identificado como objetivo prioritario por ser presuntamente líder de una banda criminal, fue detenido en un operativo conjunto como parte del Mando Unificado Oriente y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y es trasladado al Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano.

La captura del hombre ocurrió en el municipio de Ecatepec y lo investigan por su probable participación en delitos como homicidio, extorsión, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.

Como parte del Mando Unificado Oriente y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Ecatepec, Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades del @Edomex detuvieron a Alejandro “N”, alias “Choko”, identificado como… pic.twitter.com/GPjGI6yFzo — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 13, 2025

La orden de aprehensión la cumplimentaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Estado de México.

Trasladan al "Choko" a penal de máxima seguridad. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Además, se implementaron cateos en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec, dejando como resultado el arresto de 13 personas y el aseguramiento de 72 inmuebles relacionados con despojo y otros delitos.

Para dichas tareas, participaron activos dejando la Secretaría de Seguridad estatal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De manera adicional, las autoridades de seguridad informaron que en la entidad mexiquense se han recuperado 802 inmuebles que fueron despojados, desde abril de este año, a través de la Operación Restitución.

Así cayó "El Choko"

Ecatepec, Mex.- A Alejandro “N”, alias “El Choko”, identificado como líder de una banda llamada “La Chokiza” y que es investigado por delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo y despojo, lo detuvieron en el estacionamiento del centro comercial Las Américas, en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al sujeto los observaron manipulando una arma de fuego y lo arrestaron en un operativo conjunto como parte del trabajos del Mando Unificado Zona Oriente del Estado de México y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

También lo investigan por préstamos gota a gota, cobro de piso y de actividades de “montachoques”; además de que en la Ciudad de México le cumplimentaron una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Fueron diferentes operativos los que implementaron elementos de SSPC, Defensa, Marina, FGR, GN, Fiscalía y policías del Estado de México y policías municipales de Ecatepec y uno de ellos derivó en la captura de “El Choko”, identificado como líder de la organización “La Chokiza”.

En otro operativo, los agentes policiales catearon un inmueble localizado en la colonia San Mateo Cuautepec, en el municipio de Tultitlán, donde detuvieron a Juana Ivette Ledezma Martínez, pareja sentimental de “El Choko”.

De acuerdo a las investigaciones, la mujer trabajaba como ministerio público en Tultitlán y proporcionaba información a Alejandro “N”, sobre los procesos legales en su contra.

En dicho cateo también fue detenida Diana Laura Ledezma Martínez, además de asegurar 4 armas de fuego, dosis de droga, cartuchos y tres vehículos.

