Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Ante la detención en Paraguay de su exsecretario de Seguridad en Tabasco y líder del grupo criminal "La Barredora", Hernán Bermúdez, el coordinador de Morena en el Senado Adán Augusto López, reiteró que está dispuesto a comparecer ante las autoridades.

En un comunicado reiteró enérgicamente su compromiso con la justicia y recordó que ha sido él mismo quien solicitó que se investigue a fondo este caso y subrayó su disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera.

“El gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, afirmó.

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora". Foto: Especial

López Hernández hizo un llamado a la congruencia política y a la memoria histórica al afirmar que, “quienes hoy piden investigaciones, que empiecen por responderle al pueblo de México si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Ricardo Anaya, actual coordinador del PAN, y su familia.

"Los mismos que hoy exigen transparencia, como Anaya, fueron los que guardaron silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y Ramón Martín Huerta. En aquel tiempo, Ricardo Anaya y su partido eligieron proteger a los suyos antes que decirle la verdad al país”.

Asimismo, recordó que el hoy coordinador panista pasó varios años fuera del país tras perder la contienda presidencial, y que sólo regresó bajo el amparo del fuero que hoy lo protege en el Senado. Señaló que Ricardo Anaya, que huyó para evadir la justicia, ahora pretende erigirse como juez.

“Ese es el verdadero rostro de la hipocresía política: el de quien se esconde cuando debe rendir cuentas, y aparece sólo cuando está seguro de que lo cubre un fuero. Resulta cínico que quienes no tuvieron la capacidad ni la voluntad de investigar los crímenes más oscuros de los gobiernos del PAN, hoy pretendan erigirse como fiscales. Ellos callaron porque fueron parte de un sistema podrido de complicidades y corrupción que sumió a México en la violencia y en la impunidad”, agregó.

El legislador morenista destacó que la exigencia de justicia no puede ser patrimonio de quienes representan los intereses de la corrupción, sino de quienes, desde el gobierno, han emprendido una transformación profunda para que nunca más la impunidad sea la norma en México.

