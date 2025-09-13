Al señalar que la captura del exsecretario de seguridad y protección ciudadana (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, lo único que indica es que hay cero impunidad, el gobierno de Tabasco, descartó que ello, vaya a generar una ola de violencia en la entidad.

En un primer momento, el gobernador de Tabasco, Javier May, señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR), la que de mayores detalles sobre el caso del presunto líder del grupo criminal 'La Barredora'.

“Yo creo que la fiscalía va a informar ya de la detención y yo creo que vamos a tener mayor información”, expresó brevemente, durante el acto cívico por la gesta heroica de los niños héroes.

Descartan ola de violencia

Sin embargo, fue el secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, quién aseveró que no habrá impunidad para nadie y descartó una reacción violenta de los grupos criminales.

“Hay que esperar, le toca a la Fiscalía la investigación, ellos son los que tienen que resolver, ya lo dijo el secretario de seguridad pública, significa cero impunidad, eso es lo que significa, el que la haga que la pague. - Espera una nueva ola de violencia o ya está todo tranquilo en Tabasco. - No, está tranquilo Tabasco”, expresó.

El funcionario estatal, aseveró que ha ido a la baja la incidencia delictiva en la entidad y cuestionado sobre si el secretario será traído a Tabasco, indicó que, “eso será la Fiscalía, ya no es un asunto nuestro”, apuntó.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Oscar Tonatiuh Vázquez Landero, indicó que, la entidad se sigue coordinando con la Fiscalía General de la República (FGR) para atender el tema y en cuanto las autoridades federales, concluya con los trámites para traer a Bermúdez Requena a México, se informará lo conducente.

Inquirido también, sobre si hay otras órdenes de aprehensión que estén pendientes de cumplimentarse, reiteró que hay coordinación con la FGR y el gobierno federal y serán estos quienes marquen la pauta sobre el caso.

