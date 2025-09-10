Adán Augusto, en boca del “Mamado”

Como le dicen “El Mamado” y su físico honra el apodo -se ve que va al gimnasio regularmente-, cuando las autoridades detuvieron a Ulises Pinto Madera, número dos del cártel de La Barredora, pensaron que iba a ser un hueso duro de roer. Que su comportamiento sería hostil. Que no iba a cooperar.

Nada más lejano a eso. Apenas lo tuvieron bajo su control, Ulises Pinto Madera alias “El Mamado” o “El Pinto” les dijo que no quería problemas, que quería cooperar, que quería convertirse en un testigo colaborador. Música para los oídos de la Fiscalía General de la República. Así me lo revelan fuentes con acceso directo.

A partir de ese día, “El Mamado” no ha dejado de hablar. Dando detalles de su jefe directo, Hernán Bermúdez Requena, considerado líder del cártel de La Barredora y brazo derecho de Adán Augusto López que lo nombró secretario de Seguridad en su administración en Tabasco.

Los datos aportados por Ulises Pinto Madera han permitido ir cerrando el círculo en torno a Hernán Bermúdez. Estos datos han sido compartidos por las autoridades mexicanas a la Interpol. Por eso el fiscal Alejandro Gertz Manero se mostró optimista esta semana cuando habló de la eventual detención de Bermúdez. Ese optimismo parece ser compartido por todo el gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum: Hernán Bermúdez va a caer.

El que no quiere que caiga Hernán Bermúdez es Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, exsecretario de Gobernación y a quien el expresidente López Obrador llamaba “hermano”.

Hasta ahora, según me confirman fuentes federales, “El Mamado” no ha implicado a Adán Augusto López de manera directa en la operación del cártel de La Barredora. Las referencias que ha hecho son por cosas que escuchó o supo a través de Hernán Bermúdez. Es decir, referencias indirectas. Las directas las tendría Bermúdez Requena, a quien Adán Augusto López entregó las llaves de la seguridad en Tabasco. Así que si cae Bermúdez, la implicación directa de Adán Augusto López sería automática.

Quizá por eso ayer, cuando le preguntaron en la mañanera sobre si ya habían llamado a declarar a Adán Augusto, el fiscal Gertz dijo: “La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo (Bermúdez) y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados”.

Si el gabinete de Seguridad tiene razón y la aprehensión de Bermúdez es cosa de días, la presidenta Sheinbaum tendrá que tomar una decisión con respecto de Adán Augusto López. Hoy, es un cadáver político que se mueve. Adán le quiso jugar las contras a Sheinbaum, nunca vio a la Presidenta como jefa (jefe sólo hay uno y vive en Palenque) y ahora está en sus manos. ¿Le dará oxígeno a ver si aprovecha que la política mexicana siempre ofrece segundas oportunidades, o terminará por aniquilarlo políticamente? Será un mensaje para Palenque donde, se sabe, andan más molestos con todo lo que está generando el gabinete de Seguridad: lo está dejando en evidencia.

