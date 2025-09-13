Más Información

Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México

Choque entre taxi colectivo, auto y un tráiler en carretera Mérida-Campeche, deja 15 muertos

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO - HOY - MINUTO A MINUTO

Nieta de señora Alicia Matías se encuentra grave pero estable: Secretaría de Salud de CDMX

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

Obispo de Cuernavaca pide a delincuentes deponer las armas; denuncia convivencia entre funcionarios de Cuautla y delincuencia

, exsecretario mexicano de Seguridad en Tabasco y presunto líder de "La Barredora", guardará prisión preventiva en , además ya inició el periodo de extradición de 60 días, luego de que se negará a la extradición voluntaria.

El medio local ABC reportó que "la decisión se comunica a través de la y por su intermedio a Relaciones Exteriores a México, para que remita el exhorto de extradición".

Hernán Bermúdez Requena detenido en Paraguay e identificado como líder de La Barredora (13/09/2025). Foto: Especial
Además, el juez de garantías Osmar Legal "dictó la medida cautelar de la prisión preventiva, la cual deberá hacerse efectiva en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)".

La audiencia del presunto líder de "La Barredora" inició después de las 17:00 del sábado ante el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal.

La seguridad del lugar donde guarda reclusión fue reforzada por instrucción de las autoridades.

Residencia Hernán Bermudez. Foto: Captura de pantalla
El presidente de Paraguay Santiago Peña, celebró esta jornada en la red social X la detención de "uno de los capos más buscados de México" como "un golpe contundente al crimen organizado transnacional", y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

Poco después, la presidenta de México, , agradeció en la misma red social al Gobierno de Paraguay por la colaboración "en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada".

La captura alias Comandante H fue anunciada el viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México Omar García Harfuch, quien aseguró el pasado 22 de julio que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco, cuando -el ahora senador oficialista- Adán Augusto López Hernández gobernaba ese estado (2018-2021), antes de ser secretario de Gobernación (Interior) en el gobierno del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

