Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario mexicano de Seguridad en Tabasco y presunto líder de "La Barredora", guardará prisión preventiva en Paraguay, además ya inició el periodo de extradición de 60 días, luego de que se negará a la extradición voluntaria.

El medio local ABC reportó que "la decisión se comunica a través de la Corte Suprema de Justicia y por su intermedio a Relaciones Exteriores a México, para que remita el exhorto de extradición".

Hernán Bermúdez Requena detenido en Paraguay e identificado como líder de La Barredora (13/09/2025). Foto: Especial

Además, el juez de garantías Osmar Legal "dictó la medida cautelar de la prisión preventiva, la cual deberá hacerse efectiva en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)".

La audiencia del presunto líder de "La Barredora" inició después de las 17:00 del sábado ante el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal.

La seguridad del lugar donde guarda reclusión fue reforzada por instrucción de las autoridades.

Residencia Hernán Bermudez. Foto: Captura de pantalla

El presidente de Paraguay Santiago Peña, celebró esta jornada en la red social X la detención de "uno de los capos más buscados de México" como "un golpe contundente al crimen organizado transnacional", y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

Poco después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció en la misma red social al Gobierno de Paraguay por la colaboración "en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada".

La captura alias Comandante H fue anunciada el viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México Omar García Harfuch, quien aseguró el pasado 22 de julio que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco, cuando -el ahora senador oficialista- Adán Augusto López Hernández gobernaba ese estado (2018-2021), antes de ser secretario de Gobernación (Interior) en el gobierno del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

