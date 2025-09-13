Como al inicio de su gira el fin de semana pasado para rendir cuentas, en el que los gobernadores del PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum e incluso algunos se declararon “Claudistas”, el mandatario panista de Querétaro, Mauricio Kuri, dio su espaldarazo a la titular del Ejecutivo federal.

Kuri expresó que Sheinbaum Pardo es “una mujer excepcional”, “talentosa” y “amiga de nuestra tierra”. Le reconoció además la conducción del país en este año “complejo” y con “multitud de desafíos”.

“Cuente con nosotros como ha constatado desde el primer día de su mandato. La unidad siempre hará que México supere la adversidad por dura que esto sea. Reitero: Quiero que le vaya bien a mi Presidenta, porque si ella le va bien, a México y a Querétaro también le va muy bien”, declaró el mandatario de Acción Nacional.

“Vamos bien y vamos a ir mejor”, dice Sheinbaun en Querétaro

Cabe señalar que Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, se declaró “Claudista”; Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila por el PRI, lanzó un viva a la Mandataria; mientras que Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, reconoció el trabajo de la titular del Ejecutivo.

Al encabezar “La Transformación Avanza” en Querétaro, Sheinbaum Pardo pidió respeto para Kuri, ante abucheos y rechiflas, y aseguró que su gobierno será el que más apoye al estado “por lo menos de los últimos años”.

“Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero el día de hoy es un evento republicano, y quiero agradecer al gobernador Mauricio Kuri por la coordinación y la colaboración que hemos tenido durante todo este año de gobierno. Hay momentos para todo, hay momentos para elecciones, hay momentos para el debate político, hay momentos para estar de acuerdo y no.

“México es un país libre, aquí todos podemos opinar manifestarnos, pero hay momentos también para respetarnos y el día de hoy es uno de ellos, así que muchas gracias gobernador de Querétaro”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Vamos a ser el gobierno que más haya apoyado a Querétaro, por lo menos de los últimos años, gobernador”, dijo.

Sheinbaum aseguró que “los programas de Bienestar influyeron definitivamente en la disminución de la pobreza en México” y para Querétaro anunció acciones como la construcción del Tren México-Querétaro, el mejoramiento de la carretera y la construcción de 25 mil viviendas del Infonavit, entre otros. “Vamos bien y vamos a ir mejor”, expresó ante habitantes de Querétaro.

