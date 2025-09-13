Dos días antes de dar su primer Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que pese a las "altas y bajas" con el gobierno estadounidense de Donald Trump, siempre se busca una buena relación.

Al encabezar “La Transformación Avanza” desde San Luis Potosí, como parte de su gira de rendición de cuentas, Sheinbaum Pardo declaró que lo más importante es defender el proyecto de nación y que no regrese "el pasado de corrupción".

"Este año, con sus altas y bajas, siempre buscamos una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. Todos los países tuvieron problemas por los aranceles que puso el gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros siempre pensamos que es mejor siempre dialogar, pero con un principio inviolable, que hay que decirlo siempre, y más ahora que es el mes de la patria:

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira en San Luis Potosí (13/09/2025). Foto: Presidencia

"México es un país libre, independiente y soberano, y nunca debe negociarse por ningún motivo la soberanía de nuestro país y del pueblo de México", declaró Sheinbaum Pardo.

"Nunca se nos olvide que lo más importante, lo más importante es defender un proyecto de nación, que no regrese el pasado de corrupción, de privilegios, que siga habiendo gobiernos, que defienden a sus pueblos, que defienden los recursos públicos para la gente, eso es fundamental", agregó.

"Vive México su mejor momento", dice gobernador Ricardo Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo expresó que con la administración de Sheinbaum se construye un país “más justo, más fuerte y más humano”.

“México va bien y va a ir mejor, Presidenta, porque vive México su mejor momento”, expresó el mandatario estatal por el Partido Verde.

Ante los abucheos contra Gallardo en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, la Presidenta admitió problemas para el presupuesto en el estado y anunció "una buena noticia" para el magisterio estatal.

Presidenta Claudia Sheinbaum junto a a parte de su gabinete y el gobernador de San Luis Potosí (13/09/2025). Foto: Presidencia

"Vamos a apoyar con los recursos a San Luis Potosí para pagarle a todos los maestros", dijo.

Entre otras acciones, destacó la Presidenta los programas de Bienestar que ya son derechos constitucionales, becas para estudiantes, el aumento del salario mínimo en 135%, que 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza y la recuperación de capacidad para hacer obra pública.

Para San Luis Potosí, anunció beneficios como la construcción de un tren hasta Nuevo Laredo, la construcción de la carretera Ciudad Valles-Tampico, obras hídricas, 40 mil viviendas del Infonavit, nuevos planteles educativos y acciones en salud, entre otros.

Sheinbaum evita responder sobre captura de Bermúdez Requena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó responder sobre la reciente captura en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo delincuencial “La Barredora”.

Al llegar a encabezar “La Transformación Avanza en San Luis Potosí”, Sheinbau Pardo fue recibida también por personas pro Palestina, que exigían romper relaciones con Israel.

Cuestionada sobre cuándo llega a México el exsecretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco del ahora senador Adán Augusto López y si tenía más detalles de la detención, la Presidenta evitó responder.

"¿Sabe cuándo llega Bermúdez Requena a México? ¿Qué más detalles tiene de la detención? ¿Habló con el presidente de Paraguay?", se le preguntó.

nro/bmc