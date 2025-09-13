El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está listo para aplicar nuevas sanciones contra Moscú, con la condición de que los países de la OTAN dejen de comprar petróleo ruso.

También sugirió que los miembros de la alianza transatlántica aumenten del 50% al 100% los aranceles a China para presionar en favor de un fin de la guerra en Ucrania.

"Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA", afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

Trump amenaza reiteradamente a Rusia con nuevas sanciones como una forma de afectar los ingresos que el país necesita para sostener su esfuerzo de guerra, pero hasta ahora no ha cumplido sus amagos, para mayor frustración de Kiev.

Para el presidente republicano, quien se reunió en agosto con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, es "impactante" que la OTAN compre petróleo ruso y considera que ese hecho debilita su poder de negociación con Moscú.

"De todas maneras, estoy listo cuando ustedes lo estén. Solo digan cuándo".

En esta fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.), camina con el presidente de China, Xi Jinping, antes de un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la plaza de Tiananmén de Beijing el 3 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Que la OTAN imponga aranceles a China, insiste Trump

Trump además propuso que los miembros de la OTAN impongan aranceles a China, ante la sospecha de que el gigante asiático reforzó su cooperación estratégica con Moscú. A inicios de mes, el presidente chino Xi Jinping se reunió con Putin en Beijing.

"Yo creo que si la OTAN aumenta del 50% al 100% los aranceles a China", que se eliminarían después del fin de la contienda, "sería de gran ayuda para PONER FIN a esta mortífera, pero ridícula guerra".

"China tiene un gran control, e incluso dominio, sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese dominio", agregó en el mensaje que presentó como una "carta a la OTAN y al mundo".

Si la alianza de 32 países "hace lo que digo, la GUERRA concluirá rápidamente", afirmó. "Si no, sólo están desperdiciando mi tiempo".