Más Información

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", en Paraguay

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", en Paraguay

Gobierno de CDMX informa la muerte de Alicia Matías, la abuelita lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa

Gobierno de CDMX informa la muerte de Alicia Matías, la abuelita lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa

Él es Silverio Villegas, michoacano y cocinero, asesinado por un agente del ICE en EU

Él es Silverio Villegas, michoacano y cocinero, asesinado por un agente del ICE en EU

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Interpol emite ficha roja contra Fernando Farías, contralmirante implicado en red de huachicol

Interpol emite ficha roja contra Fernando Farías, contralmirante implicado en red de huachicol

Detención de Hernán Bermúdez fue posible gracias a nuevo Sistema de Investigación e Inteligencia, destaca Seguridad

Detención de Hernán Bermúdez fue posible gracias a nuevo Sistema de Investigación e Inteligencia, destaca Seguridad

Adán Augusto López rechaza vínculos con empresario Saúl Vera y muelle huachicolero

Adán Augusto López rechaza vínculos con empresario Saúl Vera y muelle huachicolero

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Despiden a Jorge, un padre devoto y un artista

Despiden a Jorge, un padre devoto y un artista

Liberan a Azahara “N”, responsable de la muerte de Norma Lizbeth en Edomex

Liberan a Azahara “N”, responsable de la muerte de Norma Lizbeth en Edomex

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está listo para aplicar nuevas sanciones contra Moscú, con la condición de que los países de la dejen de comprar petróleo ruso.

También sugirió que los miembros de la alianza transatlántica aumenten del 50% al 100% los aranceles a China para presionar en favor de un fin de la .

"Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA", afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

Lee también

Trump amenaza reiteradamente a Rusia con nuevas sanciones como una forma de afectar los ingresos que el país necesita para sostener su esfuerzo de guerra, pero hasta ahora no ha cumplido sus amagos, para mayor frustración de Kiev.

Para el presidente republicano, quien se reunió en agosto con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, es "impactante" que la OTAN compre petróleo ruso y considera que ese hecho debilita su poder de negociación con Moscú.

"De todas maneras, estoy listo cuando ustedes lo estén. Solo digan cuándo".

Lee también

En esta fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.), camina con el presidente de China, Xi Jinping, antes de un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la plaza de Tiananmén de Beijing el 3 de septiembre de 2025. Foto: AFP
En esta fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.), camina con el presidente de China, Xi Jinping, antes de un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la plaza de Tiananmén de Beijing el 3 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Que la OTAN imponga aranceles a China, insiste Trump

Trump además propuso que los miembros de la OTAN impongan aranceles a China, ante la sospecha de que el gigante asiático reforzó su cooperación estratégica con Moscú. A inicios de mes, el presidente chino Xi Jinping se reunió con Putin en Beijing.

"Yo creo que si la OTAN aumenta del 50% al 100% los aranceles a China", que se eliminarían después del fin de la contienda, "sería de gran ayuda para PONER FIN a esta mortífera, pero ridícula guerra".

Lee también

"China tiene un gran control, e incluso dominio, sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese dominio", agregó en el mensaje que presentó como una "carta a la OTAN y al mundo".

Si la alianza de 32 países "hace lo que digo, la GUERRA concluirá rápidamente", afirmó. "Si no, sólo están desperdiciando mi tiempo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Beca Rita Cetina Primaria Ya hay fechas oficiales de registro. Cuándo inscribir a tu hijo(a) según su grado. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina Primaria: Ya hay fechas oficiales de registro. Cuándo inscribir a tu hijo(a) según su grado

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

Fechas disponibles para renovar la visa americana sin entrevista en septiembre (2025)

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025