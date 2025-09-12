El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se le está "agotando rápidamente" la paciencia con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero de ese país.

"Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango", dijo Trump ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa del mandatario ruso a poner fin al conflicto en Ucrania.

"Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, (el presidente ucraniano Volodimir) Zelensky no quería. Cuando Zelensky quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelensky quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte", agregó a Fox News.

Lee también Trump anuncia que desplegará la Guardia Nacional en Memphis para luchar contra la criminalidad

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc