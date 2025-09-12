Más Información
Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola
Salud CDMX eleva a 9 los muertos por explosión en Iztapalapa e incluye a la señora Alicia; familia afirma que sigue con vida
Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desplegará tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Memphis, Tennessee, un nuevo paso en su combate contra la criminalidad con fuerzas federales, que sus críticos denuncian como autoritario.
"Vamos a ir a Memphis. Memphis está en serios problemas. El alcalde está contento. Vamos a arreglar eso como lo hicimos en Washington", declaró Trump en una entrevista con Fox News.
Lee también Trump asegura que fue detenido el supuesto asesino de Charlie Kirk
sg/mcc