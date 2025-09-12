El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desplegará tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Memphis, Tennessee, un nuevo paso en su combate contra la criminalidad con fuerzas federales, que sus críticos denuncian como autoritario.

"Vamos a ir a Memphis. Memphis está en serios problemas. El alcalde está contento. Vamos a arreglar eso como lo hicimos en Washington", declaró Trump en una entrevista con Fox News.

