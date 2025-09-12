La política brasileña acaba de ingresar en un terreno inexplorado. La condena del Supremo Tribunal Federal (STF) contra el expresidente Jair Messias Bolsonaro no es un fallo más: es la primera vez en los 135 años de la República que un exmandatario y altos mandos militares son declarados culpables de planear un golpe de Estado. La decisión, adoptada en la Sala Primera por cuatro votos contra uno, constituye un parteaguas en la historia democrática del país y se da, además, en el simbólico año en que Brasil celebra cuatro décadas de su redemocratización.

Las pruebas presentadas en el proceso fueron contundentes: un borrador para anular los comicios, la presión para involucrar a las Fuerzas Armadas, la descalificación sistemática del sistema electoral, amenazas al Poder Judicial e incluso planes de atentar contra altas autoridades, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La dimensión de la conspiración confirma que no se trató de excesos aislados, sino de un intento coordinado y deliberado de quebrar violentamente el Estado de derecho e instalar una dictadura.

Este fallo rompe con una tradición de impunidad hacia militares y exmandatarios involucrados en complots golpistas. Envía, al mismo tiempo, una señal de que en Brasil nadie está por encima de la Constitución. Pero no implica, necesariamente, el debilitamiento político inmediato de Bolsonaro.

Las encuestas reflejan una sociedad profundamente dividida: 36% de los brasileños niega la responsabilidad de Bolsonaro en el intento de golpe, 39% considera injusto su arresto domiciliario y 42% lo percibe como víctima de persecución política. Para millones de seguidores, la condena lo eleva a la categoría de mártir frente a lo que llaman una “dictadura judicial”. En este clima de victimización, la polarización se mantiene intacta e incluso podría intensificarse de cara a las elecciones de 2026.

La condena de Bolsonaro es un hito judicial de alcance histórico en defensa de la democracia y sus instituciones, pero no resuelve por sí sola la fractura política del país. Al contrario, la puede profundizar. El gran desafío ahora es doble: por un lado, contener la reacción de los grupos bolsonaristas que ya movilizan narrativas de persecución; por otro, medir la respuesta de la administración Trump en Estados Unidos, cuya afinidad con Bolsonaro podría tener repercusiones regionales.

Brasil debe poner así nuevamente a prueba la fortaleza de sus instituciones en un contexto de democracia fatigada y polarización creciente. La justicia ha marcado un límite claro contra la impunidad, pero la política debe encontrar los caminos para que esta rendición de cuentas se traduzca en más confianza ciudadana y no en una espiral de radicalización.

Conclusión

La decisión del STF marca un antes y un después en Brasil y en la región. Envía un mensaje claro: los intentos de subvertir el orden democrático tendrán serias consecuencias y no habrá impunidad. Sin embargo, el futuro de la democracia brasileña no se definirá únicamente en los tribunales, sino en la capacidad de sus instituciones y liderazgos políticos de reconstruir consensos, reducir la polarización y evitar que la justicia se convierta en un nuevo combustible para la confrontación.

El fallo contra Bolsonaro marca, sin duda, el fin de una era de impunidad, pero también inaugura un nuevo y complejo capítulo en la lucha de Brasil por consolidar una democracia fuerte, resiliente y capaz de resistir tanto las amenazas internas como las presiones externas.

Indudablemente, la democracia brasileña tiene aún un largo camino por recorrer, plagado de obstáculos, desafíos y riesgos, pero hoy ha dado un paso histórico en la dirección correcta. Y ese avance no sólo tiene un enorme valor para Brasil, sino también para todas las democracias de América Latina.

Director y editor de Radar Latam 360