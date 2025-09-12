La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que los derechohabientes del programa pensión adultos mayores, mujeres Bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras, podrán disponer de sus recursos si la letra de su primer apellido inicia con M.

“Aviso Importante. Si tu apellido comienza con la letra M, a partir del 12 y 15 de septiembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre septiembre-octubre de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras”, explicó la titular del Bienestar.

En redes sociales, señaló que de acuerdo con el calendario del pago de pensiones y programas, a partir del 12 y 15 de septiembre se podría disponer de los recursos a partir del día del depósito.

Lee también Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuándo se realiza el pago de los nuevos registros?

Los beneficiarios de la pensión reciben una tarjeta del Banco del Bienestar, a la cual se les realizan sus pagos bimestrales directamente y pueden retirarlos por medio de cajeros automáticos y ventanillas de las sucursales del banco. Además, pueden utilizar la tarjeta como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

Tras el depósito del pago, no es necesario retirar el dinero el mismo día, ya que éste permanecerá en la cuenta hasta que sea retirado o empleado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc