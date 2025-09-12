Más Información

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

México reactiva envío solo de cartas y documentos sin valor comercial a EU

México reactiva envío solo de cartas y documentos sin valor comercial a EU

Trasladan al "Choko" a Penal de Máxima Seguridad en el Estado de México

Trasladan al "Choko" a Penal de Máxima Seguridad en el Estado de México

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

La secretaria de Bienestar, , anunció que los derechohabientes del programa pensión , mujeres Bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras, podrán disponer de sus recursos si la letra de su primer apellido inicia con M.

“Aviso Importante. Si tu apellido comienza con la letra M, a partir del 12 y 15 de septiembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre septiembre-octubre de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras”, explicó la titular del .

En redes sociales, señaló que de acuerdo con el calendario del pago de pensiones y programas, a partir del 12 y 15 de septiembre se podría disponer de los recursos a partir del día del depósito.

Lee también

Los beneficiarios de la pensión reciben una tarjeta del Banco del Bienestar, a la cual se les realizan sus pagos bimestrales directamente y pueden retirarlos por medio de cajeros automáticos y ventanillas de las sucursales del banco. Además, pueden utilizar la tarjeta como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

Tras el depósito del pago, no es necesario retirar el dinero el mismo día, ya que éste permanecerá en la cuenta hasta que sea retirado o empleado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses