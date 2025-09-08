Más Información

, secretaria de Bienestar, informó que en el próximo mes de octubre, 2 millones de mujeres de 60 a 62 años de edad recibirán la tarjeta con la que podrán recibir la .

Con esto, destacó la secretaria en conferencia de prensa matutina de la presidenta , se llegará a 3 millones de mujeres que estarán incorporadas a este programa.

“Al final del año, más de 3 millones de mujeres estarán incorporadas al programa, y recibirán 3 mil pesos.

“Ya llegamos a un millón 980 mil mujeres que, en suma, con quienes ya la reciben, para noviembre estaremos pagando casi 3 millones de pensiones de mujeres”, comentó.

En , la secretaria Ariadna Montiel indicó que las tarjetas se entregarán del 1 al 31 de octubre, y que a través de un mensaje SMS en sus celulares se les informará a las beneficiarias con especificaciones de cómo y dónde recogerlas.

En este sentido, la titular de Bienestar pidió a las beneficiarias estar atentas a cualquier tipo de información, pues “hay mucha información falsa en torno a los programas del Bienestar. Pedimos poner atención para que no tomen información incorrecta”.

