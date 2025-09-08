Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que en el próximo mes de octubre, 2 millones de mujeres de 60 a 62 años de edad recibirán la tarjeta con la que podrán recibir la Pensión Mujeres Bienestar.

Con esto, destacó la secretaria en conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se llegará a 3 millones de mujeres que estarán incorporadas a este programa.

“Al final del año, más de 3 millones de mujeres estarán incorporadas al programa, y recibirán 3 mil pesos.

“Ya llegamos a un millón 980 mil mujeres que, en suma, con quienes ya la reciben, para noviembre estaremos pagando casi 3 millones de pensiones de mujeres”, comentó.

En Palacio Nacional, la secretaria Ariadna Montiel indicó que las tarjetas se entregarán del 1 al 31 de octubre, y que a través de un mensaje SMS en sus celulares se les informará a las beneficiarias con especificaciones de cómo y dónde recogerlas.

En este sentido, la titular de Bienestar pidió a las beneficiarias estar atentas a cualquier tipo de información, pues “hay mucha información falsa en torno a los programas del Bienestar. Pedimos poner atención para que no tomen información incorrecta”.

