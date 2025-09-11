Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuándo se realiza el pago de los nuevos registros?

El mes de agosto se realizó el registro para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 2025, donde 1 millón 980 mil 164 mujeres se registraron para obtener este apoyo económico, acumulando un total de 3 millones de beneficiarias.

Esta pensión forma parte de los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La Pensión Mujeres Bienestar busca contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores.

El apoyo ofrece un monto de 3 mil pesos a las beneficiarias, los cuales se entregan de manera bimestral a través de la tarjeta que brinda el Banco del Bienestar. Además, con la aplicación móvil podrás consultar todos tus movimientos y depósitos.

Ariadna Montiel entrega tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Ometepec, Guerrero, este 24 de agosto de 2025. Foto: Especial

¿Cuándo se realizará el pago para los nuevos registros?

Para las mujeres que realizaron su registro en agosto, el primer pago se realizará en noviembre, una vez que la entrega de tarjetas haya concluido el mes de octubre.

Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que la entrega de tarjetas se realizará del 1 al 31 de octubre. El aviso sobre la fecha, hora y lugar de entrega correspondiente a cada persona será personalizado y llegará por medio de un mensaje de texto a los teléfonos celulares de las derechohabientes.

Se entregarán cerca de 2 millones de tarjetas entre las nuevas beneficiarias que se integraran al programa.

Pensión Mujeres con Bienestar 2025. Foto: Creada con IA

¿Cuáles son los requisitos para registrarte a la pensión?

Este 2025, cada dos meses se abrirán nuevos periodos de incorporación al programa, por lo que la próxima convocatoria se abrirá en el mes de diciembre. Además, este apoyo es un programa universal y solo tiene 3 criterios que se deben cumplir:

Tener entre 60 y 64 años de edad

de edad Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

Además, deberás contar con los siguientes documentos en tiempo y forma (original y copia):

Identificación oficial vigente: credencial INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

credencial INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. Acta de nacimiento legible.

legible. CURP de impresión reciente.

de impresión reciente. Comprobante de domicilio: no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial).

no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial). Número telefónico de contacto: celular y de casa.

