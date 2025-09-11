Pensión Bienestar 2025: ¿qué letra recibe pago, hoy 11 de septiembre?

El apoyo económico Pensión del Bienestar, es una serie de programas implementados por el Gobierno de México que benefician a millones de personas en toda la Republica Méxicana.

Esta serie de programas sociales fueron creados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y siguen vigentes en el mandato de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué letra recibe pago, hoy 11 de septiembre?

El Calendario Oficial de la Secretaría del Bienestar anunció a finales de agosto las fechas en que cada apellido recibiría su depósito, hoy 11 de septiembre la letra “L” será la que podrá retirar su dinero en cualquier Módulo del Bienestar o en otros bancos con comisión.

¿Qué programas reciben su depósito durante este mes?

En septiembre se realizará el depósito a algunos Programas del Bienestar, que corresponderá al quinto pago del año, todos realizan el depósito de forma bimestral , te contamos qué programas serán y cuál es el monto de cada uno:

Pensión Adultos Mayores : ofrece un apoyo de 6,200 pesos.

: ofrece un apoyo de 6,200 pesos. Pensión Personas con Discapacidad : el depósito será de 3,200 pesos.

: el depósito será de 3,200 pesos. Programa Hijos de Madres Trabajadoras : la ayuda económica es de 1,650 o de 3,720 pesos.

: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,720 pesos. Mujeres Bienestar: el depósito corresponde a 3,000 pesos.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Qué sucederá con el pago del 16 de septiembre?

Por motivo de fechas patrias la dispersión de pagos continuará el día 17, cuando los bancos reanuden operaciones de forma normal, el mismo calendario de la Secretaría del Bienestar señaló que el martes 16 no habrán depósitos.

Diferentes programas del Bienestar realizarán depósitos este mes Foto: El Universal

