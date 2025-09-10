Scary Movie está de regreso. La recordada franquicia de comedia que convirtió en bromas y burlas a las películas de terror de los años 2000 regresará a los cines el próximo año.

A poco menos de un mes de haberse anunciado el regreso de Regina Hall y Anna Faris, dos de las personajes más icónicos y carismáticos de la primera película, el film volvió a ser tendencia, esta vez gracias a Marlon Wayans que compartió que películas podrán tener guiños en el film.

Estas son las referencias que tendrá la película

En entrevista para ComicBook, el actor, comediante y director, Marlon Wayans, comentó cuáles podrían ser algunos de los títulos con referencias en la nueva película de Scary Movie, donde destacan nombres como “Nope” (2022), “I Know What You Did Last Summer” (2025), “Heretic” (2024), “Get out” (2017),“Sinners” (2025), y “Longlegs” (2024) .

Lee también De las páginas al cine; 5 adaptaciones literarias que llegarán en 2026

Marlon y Shawn Mayans, formaron parte del proceso creativo de las primeras dos películas de la franquicia, 25 años después vuelven para intentar darle esa esencia y personalidad que se logró en el 2001 con sus característicos personajes.

Scary Movie 6: estas son las referencias que tendrá la película; desde Nope hasta Longlegs

¿Cuándo se estrenará?

La película se cree comenzará su rodaje en octubre de este año, y se podrá disfrutar en cines y en la plataforma Paramount en el verano del próximo año, el film está producido por Miramax y será distribuido por Paramount, esperando que esta nueva película continúe con el humor tan irreverente y creativo que tuvo en entregas pasadas.

Desde su primera película en el año 2000, Scary Movie logró no sólo parodiar películas de terror, redefinió el humor adolescente en el cine, y dejó una influencia notable de comedia irreverente, referencias a la cultura pop personajes memorables que siguen vigentes.

Lee también Día Mundial de Prevención del suicidio: ¿por qué se celebra cada 10 de septiembre?; conoce el origen de esta fecha

Scary Movie 6, ¿cuándo se estrena la película?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr