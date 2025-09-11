Calendario SEP: ¿habrá clases el 12 de septiembre? Esto se sabe

Con la cercanía de las fiestas patrias, miles de padres y estudiantes se preguntan qué días habrá suspensión de actividades escolares, a sólo dos semanas de que millones de alumnos volvieran a las aulas.

Entre ceremonias cívicas, jornadas de concientización, consejos técnicos y las fechas patrias, te contamos si habrá clases o no.

¿Se suspenderán las clases el 12 de septiembre?

De acuerdo al Calendario Oficial que compartió la Secretaría de Educación Pública (SEP) para este ciclo escolar, sólo el martes 16 de septiembre habrá suspensión de labores docentes por el aniversario de la Independencia en México, así que deberás levantarte temprano y alistarte para la escuela el viernes 12 de septiembre, pues no figura como día inhábil, y habrá clases con normalidad.

Lee también Día de Independencia 2025: ¿abrirán los bancos el 15 y 16 por fiestas patrias?; esto se sabe

El próximo día que podrás tomar de descanso será el viernes 26, ya que está programada la jornada del Consejo Técnico, donde docentes trabajan sin la presencia de alumnos.

Estos son los días de descanso que se tendrán en el mes de septiembre

¿Cuáles son las siguientes fechas feriadas?

Después del viernes 26 de septiembre, el próximo día que no habrá clases será el 31 de octubre.

Asimismo, el lunes 17 de noviembre hay suspensión de las labores docentes, conmemorando el Día Internacional de los Estudiantes, así que marca esa fecha en el calendario que es la fecha feriada más cercana para no ir a clases.

Lee también Seguro de Desempleo CDMX: ¿de cuánto será el apoyo económico?; conoce las condiciones

¿Se suspenderán las clases el 12 de septiembre? Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr