Seguro de Desempleo CDMX: ¿de cuánto será el apoyo económico?; conoce las condiciones

El Seguro del Desempleo es un programa social que implementó el Gobierno de la Ciudad de México, el cual brinda un apoyo económico a las personas de entre 18 y 64 años 9 meses, que residan en la Ciudad de México, y que por causas ajenas a su voluntad, fueron separados de su empleo formal.

Pese a que el registro sólo se pudo realizar ayer 9 de septiembre, miles de personas esperan que se anuncie otra fecha, te contamos qué documentos se pidieron y que monto se brindará por si después de confirma un segundo registro.

¿De cuánto será el apoyo económico de Seguro de Desempleo CDMX?

Existirán dos maneras para ser parte del programa, una siendo beneficiario para el Seguro del Desempleo (donde con diferentes documentos se demostró la pérdida del empleo), o siendo beneficiario del subprograma Seguro del Desempleo del Bienestar, (para quienes no contaron con los documentos para demostrar la pérdida del empleo).

El Gobierno de la Ciudad de México ofrece una ayuda económica mensual hasta de tres meses para ambos programas, quienes sean parte de Seguro del desempleo recibirán un depósito de 3,439 pesos mexicanos, mientras que para el subprograma será de 3,300 pesos.

Según datos del INEGI y la ENOE, más de 169 mil personas con experiencia laboral estaban desocupadas en CDMX durante el tercer trimestre de 2024, lo que representa el 82.8% de la población desocupada total en ese periodo. Foto: El Universal

¿Qué documentos fueron necesarios para el registro?

Las personas que realizaron la solicitud para el Seguro del Desempleo presentaron: la constancia de semanas cotizadas en el IMSS, una constancia laboral que expida el patrón o escrito inicial de demanda laboral promovida por una autoridad competente, el expediente único del ISSSTE, además de los documentos que se muestran en la tabla de abajo.

Las personas que no cuentan con la mayoría de esos documentos realizaron la solicitud para el subprograma, con documentos como: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio de la CDMX no mayor a tres meses, CURP, carta compromiso y una carta bajo protesta de decir la verdad.

Documentación requerida, para realizar solicitud a Seguro del Desempleo. Fuente: Captura de pantalla, Gobierno de la CDMX.

