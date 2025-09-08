Día de Independencia 2025: ¿abrirán los bancos el 15 y 16 por fiestas patrias?; esto se sabe

Con la llegada de las fiestas patrias, el país se prepara para celebrar el Día de la Independencia.

Sin embargo, surge la duda entre los usuarios de servicios financieros: ¿los bancos abrirán sus puertas el 15 y 16 de septiembre de 2025?

Aquí te contamos lo que establecen las autoridades bancarias y laborales sobre estos días.

Foto: Antonio Hernández

Lee también: Sismos en México: ¿cómo armar un plan de emergencia y kit básico?; conoce las medidas de prevención

Cada año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece un calendario oficial de operaciones bancarias que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Dicho documento marca los días en los que las sucursales permanecen cerradas debido a conmemoraciones cívicas, festivas o religiosas.

¿Los bancos abrirán durante el 15 y 16 de septiembre de 2025?

15 de septiembre: Los bancos operan con normalidad.

16 de septiembre: Todas las sucursales permanecerán cerradas.

Los cajeros automáticos y las plataformas digitales estarán disponibles en todo momento, aunque trámites presenciales deberán esperar al siguiente día hábil.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 16 de septiembre?

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que los empleados que laboren en un día de descanso obligatorio, como el 16 de septiembre, tienen derecho a recibir:

Su salario diario habitual.

Un pago adicional equivalente al doble del salario.

En total, el trabajador que labore esa fecha debe recibir el triple de su sueldo normal del día.

Foto: Archivo/El Universal

Lee también: Días de descanso y puentes en septiembre; ¿cuáles son oficiales y cuáles se pagan triple?

¿Qué días son de descanso obligatorio en México?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los descansos oficiales son:

1 de enero.

Primer lunes de febrero (5 de febrero).

Tercer lunes de marzo (21 de marzo).

1 de mayo.

16 de septiembre.

Tercer lunes de noviembre (20 de noviembre).

1 de diciembre cada seis años (transmisión del Poder Ejecutivo Federal).

25 de diciembre.

También te interesará:

Eclipse Lunar 2025: ¿dónde seguir la transmisión en vivo de la Luna de sangre hoy, 7 de septiembre?; conoce los detalles

Ucraniana se viraliza al buscar vestido de XV años en La Lagunilla; "no tengo quince, pero sí ganas"

Ley 73 del IMSS en fase final; ¿qué generación será la última en beneficiarse?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov