Día de Independencia 2025: ¿abrirán los bancos el 15 y 16 por fiestas patrias?; esto se sabe

Con la llegada de las fiestas patrias, el país se prepara para celebrar el

Sin embargo, surge la duda entre los usuarios de servicios financieros: ¿los bancos abrirán sus puertas el 15 y 16 de septiembre de 2025?

Aquí te contamos lo que establecen las autoridades bancarias y laborales sobre estos días.

Foto: Antonio Hernández
Cada año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece un calendario oficial de operaciones bancarias que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Dicho documento marca los días en los que las sucursales permanecen cerradas debido a conmemoraciones cívicas, festivas o religiosas.

¿Los bancos abrirán durante el 15 y 16 de septiembre de 2025?

  • 15 de septiembre: Los bancos operan con normalidad.
  • 16 de septiembre: Todas las sucursales permanecerán cerradas.

Los cajeros automáticos y las plataformas digitales estarán disponibles en todo momento, aunque trámites presenciales deberán esperar al siguiente día hábil.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 16 de septiembre?

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que los empleados que laboren en un día de descanso obligatorio, como el 16 de septiembre, tienen derecho a recibir:

  • Su salario diario habitual.
  • Un pago adicional equivalente al doble del salario.

En total, el trabajador que labore esa fecha debe recibir el triple de su sueldo normal del día.

Foto: Archivo/El Universal
¿Qué días son de descanso obligatorio en México?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los descansos oficiales son:

  • 1 de enero.
  • Primer lunes de febrero (5 de febrero).
  • Tercer lunes de marzo (21 de marzo).
  • 1 de mayo.
  • 16 de septiembre.
  • Tercer lunes de noviembre (20 de noviembre).
  • 1 de diciembre cada seis años (transmisión del Poder Ejecutivo Federal).
  • 25 de diciembre.

