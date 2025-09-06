Sillas de ruedas, bastones, muletas, andaderas, ropa y otros artículos fueron entregados a hombres y mujeres privados de la libertad en alguno de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.

Los artículos forman parte de una donación de un total de 599 piezas entregadas en ocho Centros Penitenciarios capitalinos.

Las sillas de ruedas, muletas, bastones de uno y cuatro puntos, andaderas, bastones-bancos, pants, sudaderas, tenis y colchonetas fueron entregados a adultos mayores, personas con problemas de movilidad y discapacidad que están en algún Centro Penitenciario.

Donan aparatos para adultos mayores y personas con discapacidad que se encuentran en centros penitenciarios de la CDMC. (Foto: especial)

La donación forma parte del Programa de Atención a Grupos Vulnerables de la Unidad Departamental de Apoyo Interdisciplinario y fue entregada por directivos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

