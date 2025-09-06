Más Información
T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora
Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios
¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum
Sudán del Sur repatria a un mexicano deportado de EU en julio; fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) invita a la ciudadanía a participar en las jornadas del Reciclatrón que se tienen planeadas en el mes de septiembre. Las sedes y fechas serán las siguientes:
Sedes y fechas
5 y 6 de septiembre: Explanada del salón de usos múltiples a un lado del Teatro de la Juventud en la alcaldía Álvaro Obregón
19 y 20 de septiembre: Canal Nacional Cherokees en Calle Nimes esquina con Canal Nacional.
Lee también Reciclatrón en Álvaro Obregón reúne una tonelada de residuos electrónicos en su primer día; estos son los artículos que puedes llevar
25 y 26 de septiembre: IPN Zacatenco en la alcaldía Gustavo A. Madero
Todas se llevarán a cabo de 9:00 a 16:00 horas.
Estas jornadas tienen como objetivo enseñar y motivar a las personas y empresas a separar correctamente los dispositivos que ya no utilizan, para que puedan ser recolectados y reciclados de manera segura. Con ello se contribuye al cuidado de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la reducción de los efectos del cambio climático en la ciudad.
Lee también Recolección de basura en CDMX será por días diferenciados, adelanta Sedema; implementarán campaña masiva para informar a población
¿Qué aparatos se reciben en el Reciclatrón?
En el Reciclatrón se reciben aparatos eléctricos y electrónicos como electrodomésticos pequeños (licuadoras, planchas, cafeteras, microondas, secadoras de pelo, aspiradoras); electrodomésticos grandes (refrigeradores, pantallas, transformadores y balastras); equipos electrónicos y de oficina (teclados, impresoras, escáneres, cámaras, bocinas, consolas de sonido, proyectores, teléfonos fijos e inalámbricos); computadoras y accesorios (CPU, laptops, mini laptops, monitores, discos duros, tarjetas y televisores); así como celulares, pilas, cables, cargadores, reproductores de DVD, películas, tóners y lámparas.
¿Qué no se recibe?
Es importante considerar que no se reciben focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems, cableado público ni equipos desarmados, rotos o contaminados.
Se recomienda que todos los aparatos que se entreguen estén limpios y, de preferencia, completos, con el fin de que los materiales puedan ser mejor aprovechados en procesos de reciclaje y elaboración de nuevos productos.
Lee también Congreso de CDMX avala acciones contra el "fast fashion"; promoverá reciclaje de ropa
No se requiere registro previo para asistir al evento; sin embargo, es importante consultar el límite de residuos permitido por persona.
En el caso de empresas e instituciones, se solicita realizar un registro de inventario previo al evento mediante el enlace bit.ly/2UTRjgQ. En caso de no requerir ningún documento, se deberá mencionar en el formulario de registro.
Para mayores informes, se pone a disposición el correo electrónico educacionambiental@sedema.cdmx.gob.mx y el número telefónico 55 5446 8123.
maot