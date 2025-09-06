Más Información

La Secretaría del Medio Ambiente () invita a la ciudadanía a participar en las jornadas del que se tienen planeadas en el mes de septiembre. Las sedes y fechas serán las siguientes:

Sedes y fechas

5 y 6 de septiembre: Explanada del salón de usos múltiples a un lado del Teatro de la Juventud en la alcaldía Álvaro Obregón

19 y 20 de septiembre: Canal Nacional Cherokees en Calle Nimes esquina con Canal Nacional.

25 y 26 de septiembre: IPN Zacatenco en la alcaldía Gustavo A. Madero

Todas se llevarán a cabo de 9:00 a 16:00 horas.

Estas jornadas tienen como objetivo enseñar y motivar a las personas y empresas a separar correctamente los dispositivos que ya no utilizan, para que puedan ser recolectados y reciclados de manera segura. Con ello se contribuye al cuidado de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la reducción de los efectos del cambio climático en la ciudad.

¿Qué aparatos se reciben en el Reciclatrón?

En el Reciclatrón se reciben aparatos eléctricos y electrónicos como electrodomésticos pequeños (licuadoras, planchas, cafeteras, microondas, secadoras de pelo, aspiradoras); electrodomésticos grandes (refrigeradores, pantallas, transformadores y balastras); equipos electrónicos y de oficina (teclados, impresoras, escáneres, cámaras, bocinas, consolas de sonido, proyectores, teléfonos fijos e inalámbricos); computadoras y accesorios (CPU, laptops, mini laptops, monitores, discos duros, tarjetas y televisores); así como celulares, pilas, cables, cargadores, reproductores de DVD, películas, tóners y lámparas.

¿Qué no se recibe?

Es importante considerar que no se reciben focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems, cableado público ni equipos desarmados, rotos o contaminados.

Se recomienda que todos los aparatos que se entreguen estén limpios y, de preferencia, completos, con el fin de que los materiales puedan ser mejor aprovechados en procesos de reciclaje y elaboración de nuevos productos.

No se requiere registro previo para asistir al evento; sin embargo, es importante consultar el límite de residuos permitido por persona.

En el caso de empresas e instituciones, se solicita realizar un registro de inventario previo al evento mediante el enlace bit.ly/2UTRjgQ. En caso de no requerir ningún documento, se deberá mencionar en el formulario de registro.

Para mayores informes, se pone a disposición el correo electrónico educacionambiental@sedema.cdmx.gob.mx y el número telefónico 55 5446 8123.

