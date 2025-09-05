En el primer día de la jornada del Reciclatrón que tuvo lugar este viernes en la alcaldía Álvaro Obregón, las autoridades recibieron una tonelada de desechos electrónicos y eléctricos.

Durante esta jornada, seis empresas y 110 vecinas y vecinos entregaron desde teléfonos móviles hasta electrodomésticos en desuso.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín destacó la colaboración de la comunidad obregonense y señaló que este tipo de ejercicios refuerzan la conciencia ambiental desde lo local.

“En Álvaro Obregón asumimos con responsabilidad la tarea de cuidar nuestro entorno. Con jornadas como el Reciclatrón demostramos que la participación ciudadana es clave para transformar residuos en oportunidades”, indicó.

Las y los vecinos de la demarcación participaron llevando computadoras, televisores, celulares, pilas y baterías, que serán gestionados por empresas certificadas para asegurar un tratamiento ambientalmente responsable.

El Reciclatrón continuará este sábado 6 de septiembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 16:00 horas, en la explanada del Salón de Usos Múltiples, en Calle 10 sin número, Colonia Tolteca.

Cabe recordar que no se reciben focos ahorradores, lámparas fluorescentes ni cableado público ya que ese tipo de materiales requiere de un manejo especializado distinto.

cr