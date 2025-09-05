Si no tienes planes de acudir al Zócalo capitalino pero quieres escuchar el concierto de Residente, podrás disfrutarlo desde la comodidad de tu hogar o en donde te encuentres.

El espectáculo será transmitido en vivo este sábado 6 de septiembre por Canal 21 (señal 21.1 de televisión abierta) ó en el canal de YouTube "webcamsdemexico" que realizará la cobertura en vivo. De esta forma, personas en todo el país o incluso desde el extranjero, podrán seguirlo en tiempo real.

El rapero puertorriqueño, considerado una de las voces más influyentes de la música urbana, regresa al corazón de la capital con un show gratuito que se perfila como uno de los eventos masivos más esperados del año.

¿Dónde y a qué hora es el concierto?

El concierto tendrá lugar este sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Debido al gran número de asistentes que se espera, se contempla un operativo de seguridad y logística para garantizar la movilidad y el acceso de miles de personas al Centro Histórico.

Lee también: Retiro de vallas en Glorieta de las Mujeres de Luchan se debió a "error", asegura Gobierno de CDMX; madres buscadoras dudan de versión

El concierto tendrá lugar este sábado 6 de septiembre a las 8:00 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: @residente (Instagram)

Aunque no existe un setlist confirmado, se prevé que Residente interprete alrededor de 25 canciones, siguiendo la línea de lo presentado en su gira mundial y en el concierto que ofrecerá en noviembre en el Palacio de los Deportes. Entre los temas más esperados destacan René, Latinoamérica, Atrévete, El aguante, Nadie como tú y Fiesta de locos.

La producción también contará con pantallas gigantes y un sistema de sonido adaptado para cubrir toda la explanada, con el objetivo de que los asistentes disfruten de la experiencia sin importar su ubicación en la plaza.

¿Quiénes serán las raperas que abrirán el concierto de Residente?

El show será transmitido en vivo por distintos medios. Foto: Especial.

Antes de que el rapero suba al escenario, el público podrá escuchar a seis exponentes del hip hop nacional: Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena. Cada una de ellas aportará su estilo para abrir la jornada y poner en alto la presencia femenina en la escena urbana mexicana.

Lee también: Transportistas recibirán bono de combustible; van por incremento tarifario para el 2026

Esta acción busca dar visibilidad a las artistas que, desde el rap y el freestyle, han logrado consolidar una propuesta sólida dentro del género. Con ello, el concierto no solo será una fiesta para el público, sino también un escaparate para la diversidad de voces en la música urbana.

Aunque no existe un setlist confirmado, se prevé que Residente interprete alrededor de 25 canciones, siguiendo la línea de lo presentado en su gira mundial. Foto: Archivo EFE.

El Zócalo de la Ciudad de México se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes para conciertos gratuitos de gran escala. En los últimos años, artistas como Grupo Firme, Rosalía y Los Fabulosos Cadillacs han convocado multitudes en este espacio, confirmando su relevancia como punto de encuentro cultural.

Ahora es el turno de Residente, quien promete ofrecer una noche de energía, resistencia y unión a través de la música. Ya sea en la plancha del Zócalo o siguiendo la transmisión desde casa, se espera que miles de personas se unan al evento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr