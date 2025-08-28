La alcaldía Álvaro Obregón informó que, luego de un deslave que se registró en la colonia Las Águilas, dos viviendas fueron catalogadas con riesgo en la parte superior.

Alrededor de las 00:11 horas de este martes, se registró un deslave en la calle Picagrecos, donde se desprendieron aproximadamente 35 metros cúbicos de tierra de un talud.

En un comunicado, la demarcación señaló que, por las viviendas en riesgo se estableció un perímetro de seguridad con el fin de evitar acercamientos al área inestable.

Dos viviendas fueron catalogadas con riesgo. Foto: Especial.

Agregó que los predios involucrados son propiedad privada, por lo que los propietarios deberán realizar las obras de mitigación, mientras que la alcaldía dará "acompañamiento operativo y asesoría técnica para garantizar la integridad de las personas".

El caso fue canalizado al área técnica de la Unidad de Gestión de Riesgos para elaborar las Opiniones Técnicas correspondientes, de las cuales ya se emitieron las dos primeras con el objetivo de precisar las condiciones de seguridad y las medidas necesarias para proteger a los habitantes.

La alcaldía Álvaro Obregón explicó que, las inspecciones preliminares confirmaron que ingresó material a tres viviendas ubicadas en la parte baja del talud, las cuales no presentaron daño estructural.

Se registró un deslave en la calle Picagrecos, donde se desprendieron aproximadamente 35 metros cúbicos de tierra de un talud. Foto: Especial.

Señaló que, en total, cuatro viviendas resultaron directamente involucradas en la situación derivada del desprendimiento.

Por lo que área permanece acordonada y bajo supervisión preventiva, mientras se gestiona apoyo adicional del área de Minas y Taludes para determinar la viabilidad de retirar parte del material acumulado.

Las acciones continuarán hasta asegurar que no exista riesgo para las familias de la zona.

