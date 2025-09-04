De las 11 estaciones que contempla la Línea 5 del Cablebús, seis se encontrarán en la alcaldía Álvaro Obregón, dio a conocer la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante el programa Casa por Casa de este jueves, que tuvo lugar en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, Brugada Molina indicó que los usuarios podrán recorrer en 37 minutos la ruta entre Mixcoac y San Bartolo.

“Vamos a traer el mejor transporte del mundo a San Bartolo Ameyalco, insistimos en que llegará hasta este pueblo originario, uno de los más importantes de la Ciudad de México”, dijo.

En su oportunidad, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, resaltó el trabajo coordinado que ha permitido avanzar en solicitudes vecinales para aspectos como alumbrado público, bacheo, seguridad y mejoramiento de espacios públicos.

“San Bartolo Ameyalco es uno de nuestros pueblos originarios, con una gran historia, con participación activa para el mejoramiento de la comunidad, con raíces que dan identidad a Álvaro Obregón”, destacó.

dmrr