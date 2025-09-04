Más Información

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Leo Messi no aguanta y rompe en llanto en pleno calentamiento; La Pulga vive su último partido oficial con Argentina, en su país

Leo Messi no aguanta y rompe en llanto en pleno calentamiento; La Pulga vive su último partido oficial con Argentina, en su país

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

De las 11 estaciones que contempla la , seis se encontrarán en la , dio a conocer la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante el programa de este jueves, que tuvo lugar en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, Brugada Molina indicó que los usuarios podrán recorrer en 37 minutos la ruta entre Mixcoac y San Bartolo.

“Vamos a traer el mejor transporte del mundo a San Bartolo Ameyalco, insistimos en que llegará hasta este pueblo originario, uno de los más importantes de la Ciudad de México”, dijo.

Lee también:

En su oportunidad, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, resaltó el trabajo coordinado que ha permitido avanzar en solicitudes vecinales para aspectos como alumbrado público, bacheo, seguridad y mejoramiento de espacios públicos.

“San Bartolo Ameyalco es uno de nuestros pueblos originarios, con una gran historia, con participación activa para el mejoramiento de la comunidad, con raíces que dan identidad a Álvaro Obregón”, destacó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses