La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) anunció que la inscripción para el seguro de desempleo para las personas que hayan perdido su empleo involuntariamente se abrirá el próximo martes 9 de septiembre.
Los aspirantes podrán registrarse a partir de las 00:00 horas de ese día hasta las 23:59 horas del mismo. Es decir, la inscripción durará únicamente un día.
La STyFE indicó en X que se trata de un apoyo de 3 mil 439 pesos hasta por un máximo de tres meses que ofrece la dependencia para aquellas personas mayores de 18 años y menores de 64 años 9 meses que hayan perdido su empleo involuntariamente.
¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro de desempleo?
Para participar las personas desempleadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener de 18 a 64 años con nueve meses de edad.
- Haber trabajado durante al menos seis meses entre el 2022 y 2024.
- Haber sido despedidos por causas ajenas a su voluntad a partir del 1 de enero de 2022.
- Una vez cumplidos los requisitos, deberán generar su cuenta Llave CDMX-Expediente en la aplicación de la CDMX.
- Después ingresar a http://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo, donde deberán adjuntar la documentación que se refiere en la aplicación
