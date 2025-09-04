La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) anunció que la inscripción para el seguro de desempleo para las personas que hayan perdido su empleo involuntariamente se abrirá el próximo martes 9 de septiembre.

Los aspirantes podrán registrarse a partir de las 00:00 horas de ese día hasta las 23:59 horas del mismo. Es decir, la inscripción durará únicamente un día.

La STyFE indicó en X que se trata de un apoyo de 3 mil 439 pesos hasta por un máximo de tres meses que ofrece la dependencia para aquellas personas mayores de 18 años y menores de 64 años 9 meses que hayan perdido su empleo involuntariamente.

El próximo martes 9 de septiembre podrás realizar tu registro al programa #SeguroDeDesempleo. ✍🏽



¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro de desempleo?

Para participar las personas desempleadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener de 18 a 64 años con nueve meses de edad.

Haber trabajado durante al menos seis meses entre el 2022 y 2024.

Haber sido despedidos por causas ajenas a su voluntad a partir del 1 de enero de 2022.

Una vez cumplidos los requisitos, deberán generar su cuenta Llave CDMX-Expediente en la aplicación de la CDMX.

Después ingresar a http://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo, donde deberán adjuntar la documentación que se refiere en la aplicación

