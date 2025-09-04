Más Información

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Jalen Carter es expulsado por un escupitajo contra Dak Prescott; era el primer cuarto del Eagles vs Dallas

Jalen Carter es expulsado por un escupitajo contra Dak Prescott; era el primer cuarto del Eagles vs Dallas

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo () anunció que la inscripción para el para las personas que hayan perdido su empleo involuntariamente se abrirá el próximo martes 9 de septiembre.

Los aspirantes podrán registrarse a partir de las 00:00 horas de ese día hasta las 23:59 horas del mismo. Es decir, .

La STyFE indicó en X que se trata de un apoyo de 3 mil 439 pesos hasta por un máximo de tres meses que ofrece la dependencia para aquellas personas mayores de 18 años y menores de 64 años 9 meses que hayan perdido su empleo involuntariamente.

Lee también:

¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro de desempleo?

Para participar las personas desempleadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener de 18 a 64 años con nueve meses de edad.
  • Haber trabajado durante al menos seis meses entre el 2022 y 2024.
  • Haber sido despedidos por causas ajenas a su voluntad a partir del 1 de enero de 2022.
  • Una vez cumplidos los requisitos, deberán generar su cuenta Llave CDMX-Expediente en la aplicación de la CDMX.
  • Después ingresar a http://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo, donde deberán adjuntar la documentación que se refiere en la aplicación

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses