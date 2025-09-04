En el combate a delitos cibernéticos y a través de plataformas digitales en la Ciudad de México se han atendido 28 mil reportes, de los cuales la mayoría son por los delitos de extorsión, fraude y acoso, según el informe de gobierno de Clara Brugada.

El 31. 5 % de los 28 mil reportes por delitos cibernéticos es por extorsión, el 22.7% por fraude y el 18.5% por acoso o amenazas.

Para el combate de estos delitos vía plataformas digitales, en la presente administración se han brindado más de 117 mil orientaciones a la población a través de la atención telefónica y correo electrónico, revela el informe de actividades.

Gracias al monitoreo y vigilancia de los espacios virtuales se consiguió dar de baja 3 mil 954 contenidos que de alguna forma representaban una amenaza para la seguridad de los cibernautas.

El informe de actividades de la jefa de Gobierno resalta que ante el incremento del uso de redes sociales se necesita personal con la capacitación para la prevención de incidentes que afecten a los usuarios.

Entre las acciones realizadas para la atención de ciberdelitos se emitieron 232 noticias criminales para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República les den seguimiento.

Además, en lo que va de la actual administración capitalina se difundieron 214 ciberalertas para dar a conocer la manera en que los delincuentes operan a través de plataformas digitales, entre las que se encuentran la prevención de llamadas del Reino Unido, compras realizadas en línea, la publicación de vacantes de empleo en redes sociales y el uso de códigos QR para robar datos e información personal y financiera.

