Con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte público, la alcaldía Magdalena Contreras reforzó la seguridad fuera y dentro de las unidades, y capacitó a más de 100 operadores, como parte del "Protocolo Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Público”.

Además, colocó los números de emergencia para atender la violencia de género en las bases de transporte público.

En un comunicado, la demarcación informó que, para prevenir este tipo de delitos reforzó la presencia de la Policía Auxiliar (PA), de la Guardia Nacional (GN) en las bases de transporte público y se integraron policías encubiertas para vigilar rutas y estaciones.

También se instalaron Puntos Violeta en zonas estratégicas de la demarcación para brindar apoyo y orientación.

Colocan los números de emergencia para atender la violencia de género en las bases de transporte público. Foto: Especial.

Agregó que hasta el momento se han capacitado a 102 operadores de las rutas 66 y 11, así como a choferes de los sitios de taxi, para identificar y actuar ante situaciones de violencia de género, conforme al “Protocolo Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Público”.

La alcaldía indicó que además se realizó la pinta de bardas y colocación de mantas informativas en las bases del transporte público, con los números de atención a emergencias “SOS Mujeres” *765 y base plata de la alcaldía La Magdalena Contreras: 5563581498 y 5563587150.

Señaló que esta campaña informativa forma parte del “Protocolo Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Público”, en la cual participan los transportistas de las rutas y sitios de taxi, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Derechos Humanos, Juzgados Cívicos y Fiscalía General de Justicia capitalinas y Guardia Nacional.

Además de capacitar operadores, la demarcación tendra campañas informativas, policías encubiertas, vigilancia en rutas y espacios públicos y Puntos Violeta Móviles. Foto: Especial.

Aseguró que por parte de la alcaldía colabora la Dirección de Igualdad Sustantiva, Salud y Poblaciones de Atención Prioritaria, La Casa de La Mujer, la Dirección de Calidad de Gobierno, Dirección de Seguridad y Movilidad, Policía Auxiliar y el Centro de Comando y Control (C2).

"Queremos que todas las mujeres de La Magdalena Contreras puedan trasladarse seguras desde su casa al trabajo y de regreso. Por eso, además de capacitar operadores, tendremos campañas informativas, policías encubiertas, vigilancia en rutas y espacios públicos y Puntos Violeta Móviles (...) el objetivo es tener toda una red de protección para que las mujeres de la alcaldía vayan seguras y protegidas en el transporte público”, dijo el alcalde, Fernando Mercado, durante el banderazo del programa en la base de camiones del transporte público de la colonia Tierra Unida.

