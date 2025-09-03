Una unidad de transporte público volcó sobre Insurgentes Norte, a la altura de la colonia Ampliación Gabriel Hernández, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La volcadura de la unidad de la ruta San Pedro Santa Clara habría dejado al menos 15 personas heridas. La unidad salió del paradero Indios Verdes con dirección al Estado de México.

Servicios de emergencia llegaron hasta la zona para atender a los heridos, por lo que la circulación se vio afectada en al menos dos de los cuatro carriles.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que los pasajeros son auxiliados.

pjm