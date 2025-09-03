Más Información

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Lluvias pegan de nuevo a la Línea A del Metro; sin servicio dos estaciones y usuarios quedan varados

AICM cierra temporalmente sus pistas por lluvias intensas; CDMX eleva alerta a púrpura en GAM

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Una unidad de volcó sobre Insurgentes Norte, a la altura de la colonia Ampliación Gabriel Hernández, en la .

La volcadura de la unidad de la ruta San Pedro Santa Clara habría dejado al menos 15 personas heridas. La unidad salió del paradero Indios Verdes con dirección al Estado de México.

Servicios de emergencia llegaron hasta la zona para atender a los heridos, por lo que la circulación se vio afectada en al menos dos de los cuatro carriles.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que los pasajeros son auxiliados.

