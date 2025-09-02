Más Información

Un provocado por deja un lesionado en Insurgentes y Acueducto de Guadalupe

La mañana de este martes se registró un accidente vial en avenida Insurgentes y Acueducto de Guadalupe, colonia San Pedro Zacatenco, en la , donde una pipa de agua potable provocó un choque múltiple.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga se pasó el semáforo en rojo y ocasionó daños a cuatro vehículos particulares y a un camión de transporte público de la empresa San Pedro Santa Clara, el cual no llevaba pasajeros al momento del impacto.

Al lugar arribaron servicios de emergencia, quienes atendieron al conductor de un automóvil, diagnosticado como policontundido, sin que se reportaran más personas lesionadas.

Elementos del sector Lindavista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron como primeros respondientes para coordinar las labores de auxilio, resguardar la zona y facilitar las maniobras de retiro de los vehículos involucrados.

