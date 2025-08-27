El diputado local Diego Garrido exhortó a la alcaldía Gustavo A. Madero para que se inicien mesas de trabajo con las secretarías de Protección Civil y la de Gestión Integral de Agua para elaborar un Atlas de Riesgo en materia hídrica para prevenir socavones como el que pareció en la esquina de Avenida Talismán y Eduardo Molina, que lesionó a una mujer.

Indicó que este no es un hecho aislado, pues “en los últimos años se han suscitado más accidentes de este tipo, en el que el reblandecimiento del suelo ha provocado socavones que han puesto en peligro la integridad física de los maderenses”.

Recordó que, junto con el socavón mencionado, hubo otro de proporciones considerables que se abrió en Calzada de los Misterios, esquina con Ricarte, con un tamaño de ocho metros de profundidad por cinco de ancho.

“Es necesario determinar qué zonas de la demarcación son las que corren más riesgo de sufrir este tipo de siniestros, por lo que es necesario tener un diagnóstico y aprovechar que la temporada de lluvias esta por terminar y elaborar este Atlas de Riesgo, que detecte en que zonas es necesaria una intervención urgente en su infraestructura”, apuntó.

Criticó a la anterior administración, pues durante seis años no se invirtió en infraestructura ni en resolver los problemas de protección civil, ya que en julio de 2023 se abrió un socavón en la colonia San Felipe de Jesús y en agosto del mismo año, se abrió otro socavón que mantuvo meses cerrado el Deportivo Gertrudis Sánchez, causando pánico ambos siniestros entre los habitantes de la demarcación.

Por último, advirtió el peligro palpable en algunas avenidas principales que muestran claros signos de deterioro y hundimientos “solamente hay que pasar por algunas partes de Insurgentes Norte y Eje Central en donde se detectan hundimientos que pueden derivar en accidentes como el que ocurrió en octubre de 2024, en el que un tráiler cayó en un socavón en el Gran Canal, a la altura de la colonia San Felipe de Jesús”.

