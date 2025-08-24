Más Información

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su escalonada entre corcholatas hacia la presidencia

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Suspenden temporalmente Soriana de Parque Delta tras incendio; alcaldía BJ revisará cumplimiento de medidas de seguridad

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

El de seis metros de profundidad ubicado en el camellón de Avenida Talismán, frente al número 4012, , donde una señora se cayó ayer, se encuentra totalmente abierto.

Se trata de una oquedad de cuatro metros de ancho que está en el camellón, y al interior se alcanzan a ver varias raíces de árboles cercanos.

Además, se puede observar una tubería que atraviesa parcialmente este socavón que, según la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), fue "originada por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro causada por las intensas lluvias".

Autoridades colocaron cintas de precaución al rededor de socavón (24/08/2025). Foto: Especial
La tarde del sábado, una a seis metros de profundidad, en un andador peatonal de la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que recibió primeros auxilios y fue trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, ubicado en avenida Fortuna, para su atención.

En las paredes del socavón se alcanzan a ver paredes de tierra, mientras que a la mitad de la oquedad, ya se pierde por completo y únicamente se percibe un vacío negro.

Al exterior, el socavón únicamente se encuentra protegido por cintas de precaución que abarcan unos 50 metros del camellón ubicado entre Eduardo Molina y Norte 80-A, colonia Gertrudis Sánchez.

Socavón esta en medio de un paso peatonal (24/08/2025). Foto: Especial
Son tres cintas distintas atravesadas en la zona, las cuales están sostenidas de árboles y postes.

Más allá de eso, no hay personal de ninguna dependencia ni autoridad de ningún nivel de gobierno vigilando que nadie se acerque. Curiosos transgreden la zona de seguridad para ver el socavón.

Incluso, los automovilistas que conducen por Avenida Talismán se detienen para tomar videos.

Dentro del socavón se observan raíces de arboles (24/08/2025). Foto: Especial
