La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes 18 de agosto, las alcaldías de Tlalpan y Gustavo A. Madero registraron las mayores acumulaciones de lluvia, con un máximo de 25.8 milímetros en 24 horas.

La SGIRPC detalló que la mayor cantidad de lluvia se reportó en Caseta Forestal (Parres), en la alcaldía Tlalpan, con un total de 25.8 milímetros.

Explicó que, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Cuautepec tuvieron 18.6 mm, de Calmita con 15.8 mm, Sierra de Guadalupe con 13.5 mm, Martín Carrera con 6.4 mm, Generadora 101 con 10,0 mm y Lindavista 8 mm.

Asimismo, detalló que la alcaldía Azcapotzalco también mostró acumulaciones significativas; la estación Ferrería reportó 15 mm, Rosario 14 mm, CCH Azcapotzalco con 11.2 mm, Campamento Mecoaya con 10,5 mm, y Nueva Santa María con 6,3 mm.

La SGIRPC registró que, en el sur de la ciudad, la alcaldía Milpa Alta registró Manantial Tulmiac con 17 mm, mientras que las Santa Ana y Santa Ana 2 reportaron 4.2 mm y 4 mm, respectivamente.

De acuerdo a la SGIRPC, otras alcaldías mostraron a Miguel Hidalgo con 6.8 mm en la estación Legaria, Xochimilco con 4.5 mm en San Pedro Actopan y 4.3 mm en GAVM Sur, e Iztapalapa, donde la estación Tezonco acumuló 3,8 mm.

