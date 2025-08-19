Este lunes 18 de agosto, la Ciudad de México registró temperaturas de hasta 24.6 grados Celsius, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La SGIRPC reportó que las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y Benito Juárez reportaron las cifras más altas del día, con temperaturas superiores a los 24 grados; el resto de las demarcaciones registró temperaturas que oscilaron entre 20 y 23 grados a lo largo del día.

En la colonia Martín Carrera (Gustavo A. Madero) y en la Escuela Nacional Preparatoria Núm. 6 (UNAM) se alcanzaron los valores máximos, con 24.6 grados.

La SGIRPC detalló que en Iztapalapa, las colonias Lomas de Zaragoza y Tezonco alcanzaron los 24.4 grados, mientras que la Agrícola Oriental llegó a 24.2.

Indicó que, en Azcapotzalco, la colonia Ferrería reportó 24.3 grados y el Centro de Capacitación Deportiva (CCD) 24.1. Por su parte, en Coyoacán, la zona de Santa Úrsula alcanzó los 24.3 grados.

Asimismo, informó que en Miguel Hidalgo la colonia Legaria registró 24.2 grados, mientras que en Molino del Rey el termómetro marcó 23.7; en Tláhuac, la colonia Del Mar reportó 23.9 grados.

La dependencia señaló que la alcaldía Xochimilco también presentó temperaturas altas, con Tulyehualco alcanzando los 23.1 grados; en tanto, en Magdalena Contreras, la colonia San Jerónimo reportó 22.9 grados.

De acuerdo a SGIRPC, Tlalpan tuvo varias mediciones, entre ellas Ajusco Medio con 22.7 grados, Belvedere Ajusco con 20.3 y Topilejo con 20.2.

Indicó que en Milpa Alta la colonia Santa Ana registró 21.8 grados, mientras que en Cuajimalpa la zona de Santa Fe se mantuvo en 20.9 grados.

