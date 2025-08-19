Con una inversión de 345 millones 681 mil pesos, el gobierno capitalino presentó 15 mil 200 nuevos tótems del C5, equipados con 30 mil 400 cámaras de nueva generación que ayudarán a aumentar la vigilancia de los habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Estos equipos serán colocados en zonas con alta incidencia delictiva, puntos estratégicos del espacio urbano, lugares con alta afluencia de personas y espacios emblemáticos de la ciudad.

Al poner en marcha el programa “Ojos que te cuidan”, desde las instalaciones del C5, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que esta es la primera parte de la adquisición, la cual estará seguida de una segunda adquisición de cámaras que se colocarán en el Metro.

Además, explicó que con esta cantidad la CDMX se posiciona como la ciudad con más videocámaras de América, duplicando las que tienen ciudades como Nueva York y triplicando a Chicago, en Estados Unidos, o Río de Janeiro en Brasil.

“Con estas 30 mil videocámaras tendremos 113 mil 814 videocámaras en la ciudad, es un gran crecimiento en este primer año y eso ha implicado 345 millones 681 mil pesos. Es importante decir que con esto, la Ciudad de México se posiciona como la ciudad más videovigilada de América porque hoy tenemos casi el doble de videocámaras públicas de lo que tiene Nueva York, o tenemos el triple de lo que tiene Chicago, o que tiene la ciudad Río de Janeiro”, dijo.

Señaló que estas cámaras cuentan con un alertamiento que avisa cuando fallan, lo que permitirá agilizar su mantenimiento, a la vez que la atención.

Afirmó que la colocación de estas cámaras de videovigilancia ayudan “a prevenir problemas e inseguridad” además de que son el primer aliado que tiene la FGJ-CDMX para judicializar cuando se comete un delito y evitar la impunidad.

En su oportunidad, Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, precisó que la meta será llegar a 113 mil 814 cámaras para diciembre de este año, lo que significa un aumento del 36% en el primer año de la actual administración.

