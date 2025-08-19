Más Información
El Gobierno capitalino, a través de la Jefatura de Gobierno, publicó un decreto para desincorporar del dominio público un inmueble, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, para su posterior donación a los Servicios de Salud del Instituto México del Seguro Social (IMSS) para el Bienestar.
Dicho inmueble está localizado en Calzada Salvador Díaz Mirón, esquina avenida Plan de San Luis, en la colonia Santo Tomás y tiene una superficie de 7 mil 849.71 metros cuadrados de terreno, de acuerdo con la publicación que se hizo este martes en la Gaceta Oficial.
En el documento se establece la desincorporación de los bienes del régimen del dominio público de la Ciudad de México de dicho inmueble.
Posteriormente, se precisa que la desincorporación del mismo es para su posterior donación a favor de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.
LL