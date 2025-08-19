Más Información

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex

95% de aspirantes en "Mi derecho, Mi Lugar" se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía y cielo medio nublado con ligeras aisladas en la Ciudad de México para este martes 19 de agosto de 2025.

Entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 de la noche, se esperan vientos con rachas fuertes en la capital.

Se espera que haya vientos del brote de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Además de lluvia menor a 10 milímetros.

La temperatura máxima para las próximas 24 horas será de 26°C y la mínima de 14°C.

