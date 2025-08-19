La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía y cielo medio nublado con lluvias ligeras aisladas en la Ciudad de México para este martes 19 de agosto de 2025.

Entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 de la noche, se esperan vientos con rachas fuertes en la capital.

Se espera que haya vientos del brote de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Además de lluvia menor a 10 milímetros.

La temperatura máxima para las próximas 24 horas será de 26°C y la mínima de 14°C.

