Más Información
"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero
EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora
95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía y cielo medio nublado con lluvias ligeras aisladas en la Ciudad de México para este martes 19 de agosto de 2025.
Entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 de la noche, se esperan vientos con rachas fuertes en la capital.
Lee también ¿Puedes pedir un reembolso si cancelan tu vuelo por la lluvia?
Se espera que haya vientos del brote de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
Además de lluvia menor a 10 milímetros.
La temperatura máxima para las próximas 24 horas será de 26°C y la mínima de 14°C.
LL