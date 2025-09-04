La presidenta de la Comisión de Planeación en el Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, proyectar un nuevo camino rumbo a la elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD), pues en su primer intento ya fracasó.

La panista le solicitó a la mandataria capitalina que haga un nuevo anuncio en donde marque nuevas metas, con fechas específicas para la elaboración, consulta, aprobación y publicación del Plan.

“Han pasado 284 días de aquel magno evento donde la Jefa de Gobierno dio a conocer las fechas de cada paso, fueron cinco puntos los que dio a conocer y de esos cinco ninguno cumplió; ya falló en su primer intento, vamos por un nuevo esfuerzo por el bien de la Ciudad, urge este Plan General”, sostuvo.

Olivia Garza recordó que el pasado 14 de noviembre de 2024, Brugada Molina aseguró que en junio estaría elaborado este instrumento de planeación, luego de junio a agosto serían las consultas; posteriormente vendría en septiembre la incorporación de las propuestas y finalmente la aprobación en el Congreso local y su publicación.

No obstante, hasta el momento no se tiene un proyecto de PGD.

“Desgraciadamente el hecho de que falle la Jefa de Gobierno implica que el sistema de Planeación siga pendiente para la Ciudad de México, los que están perdiendo son los ciudadanos y la Ciudad. No le falla a la oposición, le falla a los capitalinos”, enfatizó.

Finalmente, la también vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, recordó que las consultas para el Plan están programadas por el Instituto de Planeación para noviembre próximo, las cuales durarían -según las estimaciones del Gobierno- dos meses, por lo que es un hecho que en 2025 la Ciudad de México seguirá sin contar con un instrumento de planeación que regirá su futuro.

