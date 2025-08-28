La presidenta de la Comisión de Planeación en el Congreso de la Ciudad de México, la panista Olivia Garza, descartó que el Plan General de Desarrollo (PGD) pueda estar listo este año, como lo prometió la jefa de gobierno, Clara Brugada,

Detalló que las consultas para la socialización del proyecto del Plan comenzarán en noviembre, por lo que es un hecho que no estará listo este 2025.

“El Instituto de Planeación nos respondió que las consultas darán inicio en noviembre; entonces, los tiempos no dan: se requiere la difusión, la recepción de observaciones y propuestas, las adecuaciones al proyecto y luego el Congreso revisa y, si es viable, se aprueba. Es imposible que pueda estar este año”, sostuvo la legisladora.

Garza lamentó que la Jefa de Gobierno haya fallado en la ruta que marcó para la elaboración del Plan General de Desarrollo, pues las fechas estipuladas por el Gobierno de la Ciudad estipulaban que las consultas se harían en junio pasado y el instrumento quedaría listo para octubre de 2025.

“En verdad lamentamos que la Jefa de Gobierno haya fallado en su primer paso para la elaboración del mapa de nuestra Ciudad, porque esto no solo atrasa el Plan General de Desarrollo, retrasa todo el sistema de Planeación que se tiene que elaborar, como el Programa General de Ordenamiento Territorial”, remarcó.

La legisladora refirió que uno de los motivos de este retraso es que el Instituto de Planeación no tiene autonomía jurídica, obligándolo a estar a expensas de la voluntad política que tenga la Jefatura de Gobierno o la Secretaría de Planeación.

“A ellos les interesa más su Plan Maestro que no tiene sustento jurídico, ahí ya hay consultas y foros y todo; cuál es el mensaje: no quiere planeación, quieren política y crecimiento desordenado”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL