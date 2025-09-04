La diputada local del PAN Frida Guillén solicitó al gobierno capitalino y a la Agencia Digital de de Innovación Pública (ADIP) que agilice la elaboración del padrón y el registro de anfitriones de plataformas de alojamiento temporal.

Lo anterior, dijo, para que el Congreso local tenga información completa de las zonas donde se requiere mayor atención y con ello, “será más fácil implementar acciones para combatir la gentrificación”.

Comentó que la agenda de Acción Nacional se ha basado siempre en apoyar la vivienda, proteger los ingresos y avanzar en derechos humanos.

“En el tema de economía, es necesario brindar garantías a las plataformas de alojamiento, así como opciones de turismo a la Ciudad y que sean óptimas para acrecentar más potencia de atracción ante el mundo”, apuntó.

Frida Guillén expresó que el PAN ha denunciado que el Bando Uno del gobierno central excede facultades y altera el orden urbano de diversas alcaldías de oposición. “El Bando Uno busca imponerse dolosa y selectiva en alcaldías como como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde Morena quiere alterar el modelo de vida que se tiene actualmente”.

Añadió que se pretende castigar a las alcaldías de oposición donde la ciudadanía tiene acceso a una mejor calidad de vida. “El Gobierno central se equivoca si cree que vamos a permitir que la 4T asuma funciones que no son suyas”.

