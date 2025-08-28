Anfitriones de corta estancia, de hasta tres departamentos, entregaron a diputados locales de Morena un documento en donde les solicitan una regulación justa, adecuada y diferenciada.

En conferencia de prensa, representantes de este gremio le proporcionaron a la vicecoordinadora de Morena, Brenda Ruiz, sus peticiones, entre las que destaca eliminar el tope de solo poder rentar el 50% de las noches al año.

“Excluir a estos anfitriones de restricciones en zonas tensionadas y prohibir que especuladores inmobiliarios, como fondos de inversión, fibras y grandes desarrolladores, abusen de esta actividad, nos declaramos tajantemente en contra de esto. Fortalecer la regulación de alojamiento temporal implica proteger al anfitrión que tiene de una a tres propiedades, que también es vecino y que contribuye directamente con la economía barrial y el arraigo comunitario, así como endurecer las medidas contra los especuladores inmobiliarios”, comentó Ricardo López, uno de los anfitriones.

Abundó que sus propuestas protegen a los anfitriones que tienen de una a tres propiedades, y buscan potenciar los beneficios económicos y sociales del turismo para promover el bienestar de barrios y fomentar el arraigo local.

Otra anfitriona destacó que necesitan una regulación diferenciada, pues son pequeños anfitriones y no se les puede comparar con grandes compañías.

Precisaron que el tope del 50% de las noches al año afecta a cerca de 12 mil familias de pequeños anfitriones de corta estancia. Asimismo, reiteran que ellos no provocan el fenómeno de la gentrificación.

Al respecto, la diputada local Brenda Ruiz indicó que siempre están dispuestos a escuchar a todos los sectores y que estudiarán las peticiones de los anfitriones.

“Estamos completamente abiertos a todas las voces; a escuchar a todas y todos los ciudadanos. Es nuestra obligación, es nuestro compromiso, y estaremos trabajando siempre de la mano con ustedes. Revisaremos con mucho detalle este documento”, puntualizó.

