El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México reafirmó su alianza con Morena y el PT, pero el coordinador de la bancada ecologista Jesús Sesma pidió a sus aliados “abrazar” su agenda legislativa, pues tienen pendientes que prometieron en campaña que no han podido cumplir.

Durante el arranque de la reunión plenaria del PVEM, al que asistieron los coordinadores de Morena y PT, Xóchitl Bravo y Ernesto Villareal, respectivamente, Jesus Sesma les pidió de manera particular que, con el mismo ímpetu que tienen por sus propias agendas legislativas, se avance en los temas del Partido Verde.

“Para nosotros en el Partido Verde, y como mandato del Comité Ejecutivo Nacional, tenemos temas pendientes que prometimos en campaña. Creo que algo que nos ha caracterizado a esta Cuarta Transformación, Ernesto y Xóchitl, es que intentamos, a como de lugar, cumplir lo que prometemos, de tener este programa y este plan de visión que tiene la Jefa de Gobierno”, dijo.

Y añadió: “Yo les quiero invitar, si me lo permiten, que, primero, nos pueden hacer llegar sus agendas legislativas para que también nosotros las abracemos y podamos construir, pero de la misma manera pedirles, de la manera más atenta, que podamos hacerles llegar nuestra agenda legislativa y, con la misma energía, ímpetu, que tienen con lo propio, con sus propias agendas, puedan abrazar la agenda del Partido Verde para poderlo lograr”, sostuvo.

Como respuesta, Xóchitl Bravo pidió al PVEM y al PT seguir construyendo en unidas, y adelantó que discutirán y aprobarán una iniciativa, que promovió Jesús Sesma, para modificar la Ley Orgánica del Congreso.

“Yo les quiero agradecer, diputadas y diputados, por acompañarnos, por hacerlo juntas y juntos, y que sigamos construyendo en unidad, siempre va a haber discrepancias, eso es lo rico del arte de ser política, siempre, pero cuando se platica, cuando se dialoga, cuando se acuerda, salen extraordinarias cosas y creo que eso no debe de cambiar, debemos de seguir construyendo”, mencionó.

Ernesto Villareal confió en que en el próximo periodo ordinario de sesiones se avance en los temas propios, pues ya se cumplió con los pendientes heredados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, los de la presidente Claudia Sheinbaum, y los de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

