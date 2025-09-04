Más Información

Dos mujeres fueron por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente agredieron a un oficial de tránsito para evitar una infracción en calles de la .

De acuerdo con la corporación, los hechos ocurrieron en la calle Platón, , donde un agente de la Subsecretaría de Control de Tránsito observó que la conductora de una camioneta hablaba por teléfono celular mientras manejaba, conducta que representa una falta al Reglamento de Tránsito y pone en riesgo a peatones y automovilistas.

Al marcarle el alto para informarle de la infracción y solicitar la documentación correspondiente, la mujer se mostró agresiva, intentó impedir que el policía registrara las placas del vehículo y se negó a entregar los papeles de circulación.

Minutos después, otra mujer que viajaba en una motocicleta blanca arribó al sitio y también comenzó a confrontar verbalmente al uniformado. Según el reporte, ambas se tornaron violentas y lanzaron golpes contra el oficial, quien intentó controlarlas con comandos de voz mientras solicitaba apoyo por radio.

Durante el forcejeo, la motociclista cayó al suelo, pero continuó con la agresión física. Finalmente, otros policías acudieron al llamado y lograron controlar la situación.

Las mujeres, de 40 y 41 años de edad, fueron detenidas, informadas de sus derechos constitucionales y trasladadas, junto con la camioneta y la motocicleta aseguradas, al Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.

