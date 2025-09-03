Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre posiblemente relacionado con varios robos a casa habitación en la alcaldía Miguel Hidalgo, además de estar señalado como responsable de asaltar a una mujer de 73 años de edad.

El hecho más reciente ocurrió en la colonia Anáhuac, cuando oficiales realizaban patrullajes en la zona y fueron requeridos por la víctima en las calles Lago Chapala y Laguna de Términos. La mujer denunció que un sujeto con una cicatriz en el rostro la sorprendió en la vía pública, la amenazó con un cuchillo y la despojó de dinero en efectivo antes de huir.

Con las características proporcionadas, los policías localizaron al individuo en el cruce de Lago Cuitzeo y Laguna de Mayrán. Durante una revisión precautoria le aseguraron un cuchillo y efectivo, el cual la afectada reconoció como suyo.

El detenido, identificado como Édgar, de 38 años de edad, fue informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público. Posteriormente se confirmó que cuenta con antecedentes penales por robo calificado agravado en 2017.

Las investigaciones también lo vinculan con al menos tres robos a casa habitación registrados en la colonia Verónica Anzures los días 14, 18 y 28 de agosto, además de un hurto cometido el 28 de agosto en la colonia Anzures, donde sustrajo una pantalla de televisión de un domicilio en la calle Gutemberg.

