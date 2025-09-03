Más Información

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Ataque a supuesta narcolancha, un mensaje "muy claro" para los cárteles: Pentágono; EU no tolerará tráfico de drogas, afirma Hegseth

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre posiblemente relacionado con varios en la alcaldía Miguel Hidalgo, además de estar señalado como responsable de asaltar a una mujer de 73 años de edad.

El hecho más reciente ocurrió en la colonia Anáhuac, cuando oficiales realizaban patrullajes en la zona y fueron requeridos por la víctima en las calles Lago Chapala y Laguna de Términos. La mujer denunció que un sujeto con una cicatriz en el rostro la sorprendió en la vía pública, la amenazó con un cuchillo y la despojó de dinero en efectivo antes de huir.

Con las características proporcionadas, los policías localizaron al individuo en el cruce de Lago Cuitzeo y Laguna de Mayrán. Durante una revisión precautoria le aseguraron un cuchillo y efectivo, el cual la afectada reconoció como suyo.

El detenido, identificado como Édgar, de 38 años de edad, fue informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público. Posteriormente se confirmó que cuenta con antecedentes penales por robo calificado agravado en 2017.

Las investigaciones también lo vinculan con al menos tres robos a casa habitación registrados en la colonia Verónica Anzures los días 14, 18 y 28 de agosto, además de un hurto cometido el 28 de agosto en la colonia Anzures, donde sustrajo una pantalla de televisión de un domicilio en la calle Gutemberg.

