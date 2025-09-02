"Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

El pasado 31 de agosto, se viralizó un video sobre una mujer que insultó a una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante un operativo de alcoholímetro en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

Por medio de la plataforma X, el periodista Carlos Jiménez compartió el video que rápidamente se viralizó.

En la grabación se observa a una mujer —a quien usuarios en redes apodaron “Lady Cerda”— lanzando insultos contra una oficial durante un operativo de alcoholímetro en la capital.

Lo anterior, luego de que la mujer diera positivo en la prueba de alcoholímetro y, visiblemente alterada, comenzó a insultar a la oficial y a lanzar dinero, alegando un presunto intento de soborno.

En la grabación se escucha a la mujer gritar: “¿Cuál es tu número de placa, cerda?”, mientras afirma que ni siquiera con los billetes de 500 pesos que entregó, alegando que los policías pretendían solicitar un soborno.

“CUÁL es TU NÚMERO de PLACA CERDA…”

Así se puso esta mujer a insultar y ofender a una agente de @SSC_CDMX

Estaban en un punto de alcoholímetro y ella iba como acompañante de la conductora ebria.

La llamó cerda, puerca, perra…

La reconoce?? pic.twitter.com/TTgjCNM2fn — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 31, 2025

Policía denuncia a “Lady Cerda” que la insultó durante alcoholímetro

De acuerdo con Foro TV en N+, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que acompañó a la oficial a presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

“Estamos trabajando en coordinación con la FGJ, la carpeta quedó por discriminación”, señaló.

Una policía capitalina denunció por discriminación a la acompañante de una conductora alcoholizada en la CDMX. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/dmQQgfR7Ig — N+ FORO (@nmasforo) September 2, 2025

