"Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

Más Información
El pasado 31 de agosto, se viralizó un video sobre una mujer que insultó a una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante un operativo de alcoholímetro en la colonia Doctores de la Ciudad de México.
Por medio de la plataforma X, el periodista Carlos Jiménez compartió el video que rápidamente se viralizó.
En la grabación se observa a una mujer —a quien usuarios en redes apodaron “Lady Cerda”— lanzando insultos contra una oficial durante un operativo de alcoholímetro en la capital.
Lee también Mujer insulta a policía de CDMX en operativo de alcoholímetro; la bautizan como "Lady Cerda"
Lo anterior, luego de que la mujer diera positivo en la prueba de alcoholímetro y, visiblemente alterada, comenzó a insultar a la oficial y a lanzar dinero, alegando un presunto intento de soborno.
En la grabación se escucha a la mujer gritar: “¿Cuál es tu número de placa, cerda?”, mientras afirma que ni siquiera con los billetes de 500 pesos que entregó, alegando que los policías pretendían solicitar un soborno.
Policía denuncia a “Lady Cerda” que la insultó durante alcoholímetro
De acuerdo con Foro TV en N+, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que acompañó a la oficial a presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
Lee también Rocío Nahle asegura que brindará protección a Yeri Mua tras recibir amenazas; "es una gran artista", dice
“Estamos trabajando en coordinación con la FGJ, la carpeta quedó por discriminación”, señaló.
También te interesará:
Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre
Adultos Mayores con INAPAM: a partir de esta edad puedes registrarte en 2025; no te pierdas los beneficios de esta tarjeta
Conavi 2025: ¿qué documentos son necesarios para la visita domiciliaria?; esto se sabe
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del
aosr