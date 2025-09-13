La presidenta de la mesa directiva del Senado Kenia López, destacó la invitación, el encuentro y el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de la Ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, lo que muestra a un México plural.

En entrevista apuntó: "Me parece que hoy ha sido una extraordinaria mañana para México. Esta foto de pluralidad demuestra lo que es nuestro país. Este evento republicano demuestra que México es muy grande, muy plural y, evidentemente, institucional".

Comentó que tuvo la oportunidad de hablar con la presidenta Sheinbaum, la cual le comentó: "Es un evento muy emotivo y muy bonito".

Lee también Asisten Hugo Aguilar y Kenia López a ceremonia del 178 Aniversario los Niños Héroes de Chapultepec

La diputada del PAN expuso que esté evento: "Le dije, efectivamente, muy bonito y muy emotivo. Me parece que, sin lugar a dudas, este espacio nos recuerda a la patria, nos recuerda a México, a los mexicanos valientes, que más allá de las diferencias tenemos un punto en común que se llama México"

"Y yo estoy, pues sin lugar a dudas, agradecida con la Cámara de Diputados porque esta fotografía, yo estoy segura, que refrenda la pluralidad, refrenda la institucionalidad, refrenda la legalidad y, evidentemente, pues es necesario para todas y para todos los mexicanos; más allá de una visión política o partidista, pensar en México" apuntó.

Cuestionada si tuvo oportunidad de platicar con el secretario de Hacienda del proyecto presupuestal 2025, señaló "Sí, tuve la oportunidad, efectivamente de saludarlo y le comenté que estábamos en ese proceso, porque antes de iniciar el protocolo tuve la oportunidad de saludarlo y le dije que estábamos, evidentemente, en el proceso de discusión para también tomar las definiciones; lo harán las comisiones correspondientes en tiempo y forma de sacar el Presupuesto, de aprobar el Presupuesto como la ley lo mandata".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp