Más Información
Las autoridades de la comunidad Ñu'u Savi Buenavista del municipio de Santiago Yosondúa, ubicado en la Mixteca de Oaxaca, anunciaron que las familias desplazadas por la violencia se trasladarán a la Ciudad de México para exigir a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que garantice el retorno seguro a sus hogares.
El próximo 18 de septiembre cumplirán un mes que fueron obligados a abandonar su comunidad luego de que un grupo armado de Santiago Yolotepec los agredió con disparos de armas de fuego, incendió sus casas y sus animales tuvieron que ser abandonados.
Las familias desplazadas de manera forzosa, están integradas por mujeres, hombres, niños, niñas y personas adultas mayores que durante un mes han tenido que pernoctar en las calles de la cabecera municipal.
Leer también: Descartan en Tabasco que captura de Hernán Bermúdez vaya a generar una ola de violencia
Hasta ahora no han recibido ningún apoyo del gobierno del estado, explicaron, están a obligados a vivir en la intemperie sin acceso a educación, trabajo o servicios de salud.
Mientras que los agresores, pese a la existencia de videos, dijeron, continúan en la impunidad y no hay ningún avance en las investigaciones, por lo que afirman que los responsables de esta violencia son protegidos por las autoridades estatales.
La decisión de trasladarse a la Ciudad de México para demandar la intervención de presidenta Claudia Sheinbaum es por la falta de voluntad del gobierno de Oaxaca para garantizar su retorno seguro a sus hogares y castigar a los responsables.
Su traslado a la capital del país está previsto a realizarse el próximo miércoles 18 de septiembre, exactamente a un mes de su desplazamiento forzado.
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr