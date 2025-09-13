Las autoridades de la comunidad Ñu'u Savi Buenavista del municipio de Santiago Yosondúa, ubicado en la Mixteca de Oaxaca, anunciaron que las familias desplazadas por la violencia se trasladarán a la Ciudad de México para exigir a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que garantice el retorno seguro a sus hogares.

El próximo 18 de septiembre cumplirán un mes que fueron obligados a abandonar su comunidad luego de que un grupo armado de Santiago Yolotepec los agredió con disparos de armas de fuego, incendió sus casas y sus animales tuvieron que ser abandonados.

Las familias desplazadas de manera forzosa, están integradas por mujeres, hombres, niños, niñas y personas adultas mayores que durante un mes han tenido que pernoctar en las calles de la cabecera municipal.

Leer también: Descartan en Tabasco que captura de Hernán Bermúdez vaya a generar una ola de violencia

Familias desplazadas por la violencia aseguran que no han recibido ayuda del gobierno estatal. (Foto: especial)

Hasta ahora no han recibido ningún apoyo del gobierno del estado, explicaron, están a obligados a vivir en la intemperie sin acceso a educación, trabajo o servicios de salud.

Mientras que los agresores, pese a la existencia de videos, dijeron, continúan en la impunidad y no hay ningún avance en las investigaciones, por lo que afirman que los responsables de esta violencia son protegidos por las autoridades estatales.

La decisión de trasladarse a la Ciudad de México para demandar la intervención de presidenta Claudia Sheinbaum es por la falta de voluntad del gobierno de Oaxaca para garantizar su retorno seguro a sus hogares y castigar a los responsables.

Su traslado a la capital del país está previsto a realizarse el próximo miércoles 18 de septiembre, exactamente a un mes de su desplazamiento forzado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr