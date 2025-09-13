Más Información

Las autoridades de la comunidad Ñu'u Savi Buenavista del municipio de Santiago Yosondúa, ubicado en la , anunciaron que las familias se trasladarán a la Ciudad de México para exigir a la presidenta de la República, , que garantice el retorno seguro a sus hogares.

El próximo 18 de septiembre cumplirán un mes que fueron obligados a abandonar su comunidad luego de que un de Santiago Yolotepec los agredió con disparos de armas de fuego, incendió sus casas y sus animales tuvieron que ser abandonados.

Las familias desplazadas de manera forzosa, están integradas por mujeres, hombres, niños, niñas y personas adultas mayores que durante un mes han tenido que pernoctar en las calles de la cabecera municipal.

Familias desplazadas por la violencia aseguran que no han recibido ayuda del gobierno estatal. (Foto: especial)
Familias desplazadas por la violencia aseguran que no han recibido ayuda del gobierno estatal. (Foto: especial)

Hasta ahora no han recibido ningún apoyo del gobierno del estado, explicaron, están a obligados a vivir en la intemperie sin acceso a educación, trabajo o servicios de salud.

Mientras que los agresores, pese a la existencia de videos, dijeron, continúan en la impunidad y no hay ningún avance en las investigaciones, por lo que afirman que los responsables de esta violencia son protegidos por las autoridades estatales.

La decisión de trasladarse a la Ciudad de México para demandar la intervención de presidenta Claudia Sheinbaum es por la falta de voluntad del gobierno de Oaxaca para garantizar su retorno seguro a sus hogares y castigar a los responsables.

Su traslado a la capital del país está previsto a realizarse el próximo miércoles 18 de septiembre, exactamente a un mes de su desplazamiento forzado.

